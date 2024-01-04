Группа компаний ZALA представила новую версию беспилотника "Ланцет", якобы полностью защищенную от помех.

В России показали новую версию беспилотника "Ланцет", известный как "Изделие-55", который, согласно заявлениям, будет полностью защищен от воздействия средств РЭБ. Forbes рассказывает, что известно о данном беспилотнике и анализирует его возможные характеристики.

Отмечается, что группа компаний ZALA анонсировала Изделие-55 в сообщении компании в Telegram с одним изображением, но без технических характеристик.

"Новый дрон явно является квадрокоптером, но необычно, что он имеет аэродинамику X-Wing, похожую на предыдущий Lancet. Подобная компоновка была замечена в некоторых предыдущих небольших дронах и даже в некоторых импровизированных FPV, развернутых в Украине. Подъемная сила, обеспечиваемая крыльями, должна обеспечить большую дальность полета по сравнению с другими малыми FPV", - пишет Forbes, отмечая. что в отличие от других малых беспилотников, Изделие-55 имеет дистанционный запуск для обеспечения безопасности оператора.

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Кроме того, одним из главніх достоинств беспилотника является устойчивость к помехам.

"Новые технические решения инженерно-конструкторской группы ZALA выгодно отличают "Изделие-55" от других беспилотных боеприпасов, делая его абсолютно неуязвимым для систем радиоэлектронной борьбы противника", - говорится в российском релизе.

Эксперты Forbes отмечают, что заявление Zala об абсолютной неуязвимости переводит Изделие-55 в новый класс. При этом чтобы быть неуязвимым для радиоэлектронной борьбы в каком-либо значимом смысле, беспилотник должен минимально или вообще не зависеть от внешних команд для осуществления атак.

"Возможно, ZALA опирается на одну из самых примечательных особенностей Lancet - бортовой искусственный интеллект, способный классифицировать и отслеживать цели, работающий на базе процессора американского производства", - пишет Forbes.

В то же время в заявлении ZALA говорится, что беспилотник "обеспечивает видео в формате Full HD в режиме реального времени до момента уничтожения", что позволяет предположить, что он будет поддерживать видеосвязь вплоть до удара.

Также в анонсе Изделия-55 не упоминается роевое движение - технология, которая позволяет большому количеству дронов проводить скоординированные атаки без участия человека. Как отмечают эксперты, при таком типе роения неуязвимость к помехам будет отсутствовать, поскольку любая связь между дронами сделает рой восприимчивым к помехам.

Беспилотники Lancet стоят около 30 тысяч долларов, при этом новые функции, такие как бортовой интеллект и системы дистанционного запуска, стоят денег, и Изделие-55, вероятно, будет значительно дороже конкурентов. Однако эксперты отмечают, что российское министерство обороны вполне способно закупать такие беспилотники.

В Forbes отмечают, что группа ZALA склонна к преувеличениям - пока нет никаких признаков массового производства беспилотника "Ланцет-53", разрекламированного в прошлом году.

"Изделие-55 может оказаться не более чем маркетинговым упражнением. Или же это реальный шаг к созданию огромного количества защищенных от помех FPV-камикадзе военного класса, которые будут не только на поле боя в Украине, но и в руках российских союзников и доверенных лиц", - пишет Forbes.

Беспилотники "Ланцет" - что известно

Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Минобороны Андрей Юсов рассказал. что Россия начала применять новые беспилотники - "Изделие-53", которое якобы является новой версией "Ланцета" и может самонаводиться на цель.

По данным экспертов, теперь эти дроны срабатывают на расстоянии от цели, что позволяет им избежать антидроновых сеток.

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