Теперь для захватчиков больше нет безопасных мест на оккупированной территории.

В российско-украинской войне начался новый этап, в котором для захватчиков больше не будет безопасного места в Украине. Об этом сообщил советник Офиса президента Михаил Подоляк на фоне новостей о первом успешном применении американских баллистических ракет ATACMS.

"Новая глава этой войны (не)официально начата. Для российских войск больше нет безопасных мест в пределах ... международно признанных границ Украины. А значит: никакой возможности среднесрочно сохранить за собой Юг, Крым и Черноморский флот. Часы уже пошли в обратном направлении", - заверил Подоляк.

Он отметил, что теперь Кремль будет вынужден признать сложившиеся на поле боя реалии, и записывание украинских территорий в российскую конституцию не поможет.

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"Нефтегазовая игла еще оттягивает конец. Но он уже давно стал неизбежным", – подчеркнул Подоляк.

Первое применение ракет ATACMS в Украине

Как писал УНИАН, этой ночью на аэродроме вблизи оккупированного Бердянска прозвучали мощные взрывы. Во время этого удара было уничтожено несколько российских вертолетов. При этом россияне довольно быстро заявили, что это был удар ракетами ATACMS, о поставке которых Украине официально не сообщалось.

После того, как несколько аторитетных американских СМИ со ссылкой на источники написали, что Украина впервые применила ракеты ATACMS, эту информацию уже официально подтвердил президент Владимир Зеленский.

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