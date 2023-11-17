Он отмечает, что ожидать провокаций и атак на критическую инфраструктуру нужно, как и готовиться к этому.

Спикер командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат, говоря о накопленных российскими оккупантами 800 ракет, замечает, что в прошлом году за отопительный сезон враг выпустил более тысячи только крылатых ракет.

Об этом он сказал в эфире телемарафона, отвечая на вопрос о накоплении захватчиками около 800 ракет.

Игнат отметил, что 2,5-3 месяца назад еще речь шла о 600 ракетах. Он добавил, что речь идет о "Кинжалах", "Искандерах" двух типов, ракетах Х-101/Х-555 и "Калибре". "Еще есть ракеты "Оникс", С-300, Х-35, Х-59, Х-31 и Х-22", - сказал представитель.

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По его словам, ожидать определенных рисков нужно. "Возможно, у врага есть варианты по повторению тех сценариев, которые были ... в прошлом году за шесть месяцев отопительного сезона – с сентября по март – враг применил более тысячи крылатых ракет и более тысячи дронов-камикадзе. Плюс, у них оставались ракеты", - заметил Игнат.

Он подчеркнул, что говорит о более тысячи только крылатых ракетах, а есть еще баллистические. "Сейчас же такого количества у них, понятно что, нет крылатых. Но ожидать провокаций, ожидать атак и на критическую инфраструктуру, конечно что, нужно", - сказал спикер и добавил, что готовиться к этому должны и Силы обороны, и энергетики, все украинцы в целом.

Сколько ракет в России

Как сообщал УНИАН, 16 ноября руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк заявила, что российские захватчики сосредоточили более 800 ракет в оккупированном Крыму для осуществления энергетического террора этой зимой.

По ее словам, на Крымском полуострове у врага развернут мощный хаб военного ресурса. В частности ракеты типа "Калибр" сосредоточены там, ракеты типа "Оникс" также запускаются с Крымского полуострова.

Пресс-секретарь также отметила, что ракеты воздушного базирования рассредоточены в местах, где можно их загружать в самолеты.

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