В частности, злоумышленниками являются командир одного из полков террористической организации "ДНР" и двое его подчиненных.

Служба безопасности Украины установила личности трех предателей, причастных к массовым издевательствам над мирными жителями временно захваченных районов Украины.

Как сообщил пресс-центр СБУ, злоумышленниками являются командир одного из полков террористической организации "ДНР" и двое его подчиненных. Отмечается, что еще до начала полномасштабного вторжения они добровольно вступили в ряды российских захватчиков.

В спецслужбе проинформировали, что там фигуранты вошли в состав оккупационных группировок Южного военного округа ВС РФ, где после 24 февраля прошлого года участвовали в боевых действиях на южном фронте.

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"Во время захвата части Николаевской области командира вражеского полка назначили "военным комендантом" в одном из поселков Баштанского района. По его приказу россияне похищали местных жителей и применяли к ним многочисленные пытки. Задокументировано, что злоумышленники незаконно задержали четырех жителей поселка, среди которых были бывшие военнослужащие ВСУ. Затем оккупанты по указанию своего командира закрыли пострадавших в холодном подсобном помещении и погребе без доступа к свежему воздуху. В застенках людей жестоко избивали и длительное время удерживали в антисанитарных условиях, без воды и пищи", - говорится в сообщении.

В СБУ отметили, что таким образом оккупанты пытались склонить пострадавших к сотрудничеству и получить информацию о местах базирования Сил обороны.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили трем фигурантам о подозрении по нескольким статьям Уголовного кодекса: ч. 1 ст. 111 ("государственная измена"); ч. 7 ст. 111-1 ("коллаборационной деятельности"); ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 ("нарушении законов и обычаев войны").

Российские застенки в Украине

Российские оккупанты широко практиковали создание застенков на захваченных территориях. Там они мордовали простых украинцев, патриотов и вообще тех, кого хотели. Широко известен зверский поступок россиян в отношении жителей села Ягодное. Они согнали в подвал людей и держали там в нечеловеческих условиях.

А 2 мая Генштаб рассказал о пыточной, которую россияне обустроили в Чаплинке. "Там... содержат до десяти гражданских лиц, среди которых есть несовершеннолетние. Людей российские оккупанты держат в нечеловеческих условиях, применяют к ним пытки", - рассказали тогда в Генштабе.

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