70-летний убитый мужчина передвигался на протезе.

Накануне правоохранители установили личность изюмского палача, который убил мирную жительницу из-за ревности. Им удалось идентифицировать еще одного российского изверга, причастного к циничному военному преступлению – убийству судмедэксперта за проукраинскую позицию в Изюме на Харьковщине.

Это 26-летний уроженец Дагестана, командир боевой машины реактивного дивизиона воинской части 61899 27-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады 1-й танковой армии Западного военного округа Вооруженных сил России, сообщили в Офисе генерального прокурора.

По данным следствия, 7 мая 2022 года российский военный пришел в патологоанатомическое отделение Центральной городской больницы Песчанской Богоматери в Изюме. В это время на своем рабочем месте находились работники, среди которых был 70-летний судебно-медицинский эксперт, который после тяжелой болезни потерял ногу и передвигался на протезе.

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"Оккупант представился, назвал себя "племянником Кадырова" и начал разговаривать с сотрудниками. Судмедэксперт сказал, что считает пребывание военных Российской Федерации на территории города Изюм незаконным и сказал: "Кто вас сюда звал?",- рассказали в прокуратуре.

В ответ на это российский военнослужащий начал вести себя агрессивно. Он несколько раз ударил эксперта в лицо и сделал четыре выстрела из автомата Калашникова в потолок.

"Испугавшись, лаборантка выбежала на улицу. Оккупант приказал врачу-патологоанатому немедленно вернуть ее обратно. Мужчина последовал за ней. Когда российский военнослужащий и судмедэксперт остались в кабинете вдвоем, оккупант застрелил мужчину", - говорится в сообщении.

Российскому военному было заочно сообщено о подозрении по факту нарушения законов и обычаев войны, сопряженного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины). Сейчас решается вопрос об объявлении подозреваемого в розыск.

Оккупация Изюма на Харьковщине - что надо знать

Оккупация Изюма На Харьковщине продолжалась около полугода – с марта по сентябрь 2022 года. Здесь, как и на других деоккупированных территориях Украины, обнаружили многочисленные свидетельства военных преступлений, совершенных российскими захватчиками – массовые убийства и пытки гражданских, ограбления и так далее. Всего на Харьковщине зафиксировано около 25% всех установленных военных преступлений, которые оккупанты совершили в Украине.

В частности, после освобождения территории неподалеку Изюма обнаружили около 445 захоронений гражданских лиц, среди эксгумированных тел 99% имели признаки насильственной смерти.

Впоследствии обнаружили еще пять кладбищ с телами убитых украинцев – военных, гражданских, детей. Обнаруживали на территории области и пыточные российских оккупантов.

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