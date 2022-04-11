Россию предостерегали от использования химического оружия лично президент США и канцлер Германии.

Российская Федерация применила химическое оружие в Мариуполе. С вражеского БПЛА сбросили неизвестное отравляющее вещество. В марте мировые лидеры говорили о вероятности химической атаки и предостерегали Россию, угрожая последствиями.

В частности, 20 марта постоянный представитель США в ООН Линда Томас-Гринфилд предупредила, что Россия столкнется с большими последствиями, если применит химическое оружие на территории Украины, информирует CNN.

"Мы обеспокоены тем, что они могут применить химическое оружие в Украине... Вы уже видели последствия наших действий против России и против Путина, и они чувствуют эти последствия. И они почувствуют еще больше, если примут это печальное решение применить химическое оружие", - отметила Томас-Гринфилд.

Через три дня, 23 марта, президент США Джо Байден назвал "реальной" угрозу применения Россией химического оружия в ходе агрессии против Украины.

"Я думаю, что это реальная угроза", - сказал тогда Байден.

Он пообещал высказать свои опасения европейским лидерам на саммите стран НАТО, состоявшемся на следующий день.

"Я скажу это им в лицо, я скажу все, что должен сказать, я скажу это, когда доберусь туда", - добавил Байден.

После саммита НАТО американский лидер заявил, что США дадут ответ, если президент России Владимир Путин применит оружие массового уничтожения, но ответ будет зависеть от ситуации.

"Мы ответим, если он ее применит. Характер ответа будет зависеть от характера применения", - сказал Байден.

28 марта об угрозе применения Россией химического оружия заявил канцлер Германии Олаф Шольц. В частности, он угрожал россиянам "драматическими мерами".

"Применение биологического и химического оружия не должно произойти, и именно поэтому мы все такие откровенные, такие откровенны в этом вопросе", - сказал он в интервью ARD.

В то же время Шольц подчеркнул, что НАТО не вступит в войну на стороне Украины если РФ решится на химическую атаку.

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