В поселках Талаковка и Сартана люди почувствовали нехарактерный привкус во рту и другие признаки отравления химическим веществом.

Жители пригорода Мариуполя пожаловались на ухудшение самочувствия после распространения оккупантами отравляющего вещества.

Об этом в эфире телемарафона сообщил городской голова Мариуполя Вадим Бойченко.

"Действительно, они использовали какое-то химическое вещество, сбросив его с беспилотника. К сожалению, мы не можем взять образцы и засвидетельствовать, что это было. Ветер распространил это вещество, и его частицы дошли до окраин города. Были жалобы на здоровье в поселках Сартана и Талаковка. После этого люди оставили свои дома в этих селах и эвакуировались", - сказал он.

По словам Бойченко, в этих поселках люди почувствовали нехарактерный привкус во рту и другие признаки отравления химическим веществом.

Также мэр отметил, что оккупанты срывают эвакуацию жителей города.

"Наши планы по эвакуации постоянно разрушаются, ведь решения принимаются исключительно одной стороной. Когда мы планировали эвакуацию, мы сообщали той стороне, что мы для этого будем делать, сколько приобщим коммунального транспорта, а они только фиксировали этот транспорт и разрушали его из артиллерии", - сказал Бойченко.

Он заявил, что российским войскам помогают коллаборанты.

"В начале эвакуации мы имели 100 коммунальных автобусов, а теперь ни одного автобуса не имеем и ни один не выехал из города. И кто-то, к сожалению, изнутри корректировал эти разрушения. Сегодня мы понимаем, кто это делал - это ОПЗЖ, которые являются коллаборантами и срывали эвакуацию с начала марта. Но более 100 тыс. население все же смогли эвакуироваться, и еще более 100 тыс. человек остается на сегодня в Мариуполе", - сообщил Бойченко.

Химатака по Мариуполе: что известно об очередном преступлении РФ

Как сообщал УНИАН, в полку "Азов", бойцы которого обороняющие Мариуполь, вечером 11 апреля заявили, что российские войска использовали против украинских военных и гражданских лиц в городе отравляющее вещество неизвестного происхождения, которая была сброшена с вражеского БПЛА. У пострадавших наблюдалась дыхательная недостаточность, вестибуло-атактический синдром.

За несколько часов до этого, говоря об украинских военных, которые удерживают завод "Азовсталь", представитель террористов "ДНР" Эдуард Басурин заявил, что химические войска найдут, как "выкурить кротов из своих нор".

Зеленский обратился к мировым лидерам из-за химатаки в Мариуполе. Он призвал мир отреагировать на применение Россией боеприпасов с отравляющими веществами.