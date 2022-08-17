16 августа глава российского МО Шойгу в очередной раз отчитался о якобы уничтожении американских РСЗО.

Ни одна из предоставленных Штатами дальнобойных установок HIMARS не потеряна в боях с российскими оккупантами.

Об этом в интервью Голос Америки сообщил министр обороны Алексей Резников.

"Абсолютно ответственно могу сказать, что ни одна (установка) HIMARS не потеряна. Поэтому, когда вы читаете российские СМИ, что солдат Иванов с "Калашниковым" ворвался и увидел грузовик, (а потом) уничтожил автоматом одновременно 20 HIMARS, можете просто посмеяться. Это глупости, такая пропаганда", - ответил он.

16 августа глава российского МО Сергей Шойгу в очередной раз отчитался о якобы уничтожении американских РСЗО.

По словам Шойгу, реактивные системы залпового огня HIMARS и дальнобойные гаубицы "перемалываются в боях" и "существенного влияния на ситуацию не оказывают".

До этого российский министр по меньшей мере несколько раз заявлял о "демилитаризации" HIMARS, и каждый раз Украина и США эту информацию опровергали.

Война в Украине: актуальные данные

Российские войска сосредоточились на захвате Донбасса. На Краматорском и Авдеевском направлениях враг пытается улучшить тактическое положение, а вот на Славянском – отступил.

Наступления противника отбиты у Спорного, Железного, Шумов и Зайцево. В районе Соледара и Бахмутского боевые действия продолжаются.

Также бои продолжаются на Харьковском направлении.

С территории Беларуси российский Су-34 16 августа нанес авиаудар по военному аэродрому под Житомиром. Личный состав успел укрыться.

Не прекращаются ракетные удары по Одесской области, а также обстрелы из ствольной артиллерии по приграничным районам Черниговской и Сумской областей.

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