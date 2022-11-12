Россияне оставили в городе немало граффити со своей символикой, разбитые машины и кое-где - трехколорные тряпки.

11 ноября ВСУ зашли в Херсон. 12 ноября в город возвращается Нацполиция. Там россияне оставили после себя страшный беспорядок.

Проект "Український свідок" опубликовал кадры из деоккупированного Херсона. На нем — подразделение ТОР Управления полиции Херсонской области, которое заезжает в город со стороны Чернобаевки.

"Здесь были фугасы, все было заминировано. Но теперь можно заезжать", — сообщает полицейский с позывным "Семпай".

Представителей Нацполиции приветствуют местные жители, которые плачут от радости: они ждали, пока украинский флаг снова будет развеваться над городом. Полицейские деблокируют здание управления Нацполиции, срывая с него надпись "Управление ГИБДД в Херсонской области".

Россияне оставили в городе немало граффити со своей символикой, разбитые машины и кое-где - трехколорные тряпки. Одна из местных жительниц рассказывает, что оккупанты буквально вчера ограбили ее магазин.

Теперь Нацполиция и военные будут проводить фильтрационные мероприятия. В частности будут разминировать город, ловить переодетых россиян, которые не успели убежать, и возвращать город к нормальной жизни.

ВСУ зашли в Херсон 11.11.2022 - как это было

9 ноября в Минобороны РФ сообщили, что российские войска покидают Херсон и правобережье области. Позже оккупанты взорвали мосты на Херсонщине и Николаевщине.

11 ноября ВСУ зашли в Херсон, сеть заполонили фото и видео, как местные жители встречают украинских защитников.

Вечером в тот же день президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении подтвердил, что бойцы зашли в Херсон. Также сообщалось, что деоккупировано все правобережье Херсонской области.

Российские пропагандисты называют побег России из Херсона "сложным решением" и меняют риторику на более спокойную на фоне неудачи Кремля.

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