РФ прямо нарушила Женевскую конвенцию, отметил обозреватель.

Российские оккупанты открыто заявляют, что целью их удара по Харькову 22 июня был госпиталь Главного управления МВД Украины, пишет военно-политический обозреватель Александр Коваленко.

"Это прямое нарушение Женевской конвенции, декламирующей, что: "Госпитали и медицинский персонал в зонах военных действий должны быть защищены от нападений"… "Раненые и больные, а также инвалиды и беременные женщины будут пользоваться особым покровительством и защитой", - напомнил эксперт.

По его словам, Украина никогда не наносила ударов по больницам и госпиталям, где находились раненные российские оккупанты.

Видео дня

"При этом, российские оккупанты регулярно наносят такие удары по ЛБС, а также целенаправленно охотятся за эвакуационными группами. Теперь же удар был нанесен по условно тыловому городу... Кажется, россияне очень хотят, чтобы мы стали воевать не по правилам", - добавил Коваленко.

При этом он также пристыдил ООН: "ООН, на вашем фундаментальном документе топчутся и испражняются как хотят, а что же вы? Будете и дальше заглатывать? Хотя, какие тут могут быть вопросы, вы же ООН, это в вашем стиле уже лет как 30".

Удар по Харькову 22 июня

Напомним, ранее сообщалось, что днем 22 июня российские оккупанты нанесли несколько ударов по Харькову. К сожалению, есть попадание в жилой дом, а такж погибшие и раненые.

Позже президент Украины Владимир Зеленский показал последствия ударов по Харькову на видео и заявил:

"Нужны сильные решения партнеров, чтобы мы могли уничтожать российских террористов и российскую боевую авиацию там, где они есть. Мы уже доказали, что защитить людей и жизни от ракетного террора реально".

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