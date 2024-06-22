Взрывы под Белгородом: ВСУ разгромили установку 'Панцирь-С' (фото)

Удары были нанесены кассетными боеприпасами.

Украинская ракета поразила пусковую установку "Панцирь-С" в районе поселка Дубовое Белгородской области РФ.

Как сообщает белгородское издание "Пепел", губернатор Вячеслав Гладков уверял, что там вспыхнула трава. Впрочем, впоследствии появилось фото пораженного "Пациря-С".

По данным издания, установка была поражена кассетным боеприпасом, экипажу удалось выжить. Над местом прилета поднимался черный дым. Трава вблизи Дубового действительно горела, как и сообщал Гладков, но только из-за разлета кассетных боеприпасов вокруг "Панциря".

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Удары по Белгородской области

Как сообщал УНИАН, во вторник, 11 июня, Украина ударила по позициям российских войск в Белгородской области из американской реактивной артиллерийской системы HIMARS.

По данным российского Telegram-канала Astra, удар нанесли по российским позициям в районе поселка Борисовка, который находится в 18 километрах от российско-украинской границы. В результате атаки погибли семь российских военнослужащих.

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