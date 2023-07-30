ВСУ устанавливают огневой контроль над всеми транспортно-логистическими маршрутами врага.

Руководитель объединенного пресс-центра Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк заявила, что Вооруженные Силы Украины продолжают проводить филигранную работу и разрушать логистику врага на левом берегу Херсонской области.

По ее словам, работа защитников направлена на разрушение планов противника. Повреждения таким объектам, как Чонгарский мост, наносятся для того, чтобы снизить их пропускную активность. В будущем они также пригодятся и нашим военным.

"Поэтому работа проведена филигранно, точно, метко, и сейчас оккупанты снова выискивают новые пути в объезд для того, чтобы поставлять своим войскам боеприпасы, технику и пополнение. На левом берегу враг существенно испытывает недостаток снарядов и техники в связи с нашей боевой работой", - добавила Гуменюк.

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Сейчас Силы обороны устанавливают огневой контроль над всеми транспортно-логистическими маршрутами врага и единственное, что может их сдерживать - наличие гражданского населения, которое захватчики используют, чередуя машины с гражданскими.

"Это смущает гражданских, поскольку, пытаясь выехать из Крыма, не имея возможности использовать Крымский мост, они пытаются объехать материковой частью и попадают в заложники этой военной техники", - пояснила она.

Удар по Чонгару - что известно

Как ранее сообщал УНИАН, 22 июня раздались взрывы в районе Чонгарского моста. РФ обвинила во всем Украину. Атака якобы осуществлялась ракетами Storm Shadow.

29 июля стало известно, что Чонгарский мост на административной границе оккупированного Крыма и Херсонской области поврежден.

Стратегическое командование Вооруженных сил Украины подтвердило удар.

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