24 июля были атакованы военные объекты российских оккупантов в аннексированном Крыму. В частности произошло попадание в склад боеприпасов в Джанкойском районе. Кроме того, за последнюю неделю также детонировал склад боеприпасов в Октябрьском, и сообщалось о поврежденной нефтебазе. Что уж говорить о Крымском мосту, который, по словам президента Владимира Зеленского, является законной целью Украины, и должен быть нейтрализован.

Важно понимать, что для нарушения логистики врага нужно наносить именно системные удары. Крым очень сильно логистически зависим.

Конечно, основная пропускная способность - это железная дорога. Парализация железнодорожного сообщения в значительной степени повлияет на логистическое обеспечение оккупационной армии не только в Крыму, но и на оккупированных территориях Запорожской и Херсонской областей. То есть, на нейтрализации возможности логистики оккупационной армии железнодорожным путем должны быть сосредоточены все усилия Вооруженных сил и украинских спецслужб.

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Именно нанесение системных ударов по Антоновскому мосту привели к так называемому жесту доброй воли с Херсонщины

Однако системные удары для нарушения вражеской логистики стоит наносить не только по железнодорожной части Керченской переправы. Удары должны быть комбинированы, в том числе стоит атаковать Чонгарский мост и другие сообщения с материковой частью Украины. А также не забывать о Джанкойской станции и других железнодорожных узлах и интересных нам объектах на полуострове.

Напомню, именно нанесение системных ударов по Антоновскому мосту привели к так называемому жесту доброй воли с Херсонщины. То есть, если мы хотим повторить Херсонский опыт (операцию по освобождению Херсона), то нужно повторить определенные моменты, которые помогли деоккупации. Тогда это будет иметь эффект. И я не исключаю, что российская сторона, представ перед вопросом значительного ухудшения логистики, будет иметь возможность повторения жеста доброй воли уже непосредственно из оккупированного Крыма.

Когда такие удары наносятся раз "в полгода", это выглядит исключительно как информационная составляющая

У Украины есть достаточно средств для нанесения системных ударов по этой инфраструктуре. Речь идет и о крылатых ракетах Storm Shadow, SCALP, зенитных ракетах С-200, модернизированных под нанесение ударов по наземным целям, плюс, у оккупантов периодически появляются сообщения о нанесении ударов с использованием оперативно-тактического комплекса "Гром-2" (отечественная разработка, дальность поражения которой составляет до 300 километров).

А почему удары должны быть системными?

Во-первых, потому, что, когда такие удары наносятся раз "в полгода", это выглядит исключительно как информационная составляющая. Если мы имеем целью ухудшить логистику врага и перейти к непосредственной деоккупации Крыма, то, как минимум, "бавовна" на полуострове должен быть еженедельно.

Удары должны быть не только системными, но и должны быть комбинированными - одновременно по нескольким целям

Во-вторых, частота важна в том смысле, что восстановление поврежденного участка то ли автомобильного моста, то ли железнодорожного занимало, в среднем, 7-10 дней. Стоит сделать этот ремонт максимально длительным.

Например, сейчас враг пытается наладить логистику двумя большими десантными кораблями под прикрытием вроде перевозки гражданских. Это, в определенной степени, решает для них вопросы, но это не те возможности, которые удовлетворяют оккупационную армию и оккупационную администрацию. Каждый десантный корабль может совершать 4-5 рейсов в день. Однако количество груза на нем ограничено. Особенно, учитывая, что, помимо военных, они действительно перевозят гражданских для прикрытия.

Еще один момент - удары должны быть не только системными (в первую очередь, по железнодорожной инфраструктуре, мостам и железнодорожным узлам), но и должны быть комбинированными – одновременно по нескольким целям. Такая тактика - нанесение ударов по логистической составляющей - в классификации НАТО считается первым этапом каскадного характера планирования операций по контрнаступлению.

Дмитрий Снегирев, вэксперт, сопредседатель общественной инициативы "Правое Дело"