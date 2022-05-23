Область остается заблокированной, людям невозможно оттуда уехать.

Гуманитарный кризис на территории временно оккупированной Херсонской области продолжается.

Об этом во время Всеукраинского телемарафона заявил первый заместитель председателя Херсонского областного совета Юрий Соболевский.

"Гуманитарный кризис продолжается, усиливаются фильтрационные меры со стороны оккупантов. Большое количество блокпостов и проверок в последние дни. Очень большая проблема в том, что область остается заблокированной, невозможно выехать людям, которые приняли решение временно покинуть область. Невозможно завезти лекарства даже в минимальном количестве, как это было до этого", - сказал он.

По его словам, количество жителей области, которых похитили оккупанты, составляет несколько сотен.

Ранее сообщалось, что российские захватчики препятствуют эвакуации людей с временно оккупированных территорий Херсонской области.

В частности, препятствуют эвакуации людей из Херсонской области на подконтрольную Украине территорию и открытию гуманитарных коридоров для ввоза продуктов питания, медикаментов и эвакуации стариков, больных и детей.

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