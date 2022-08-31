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Президент клуба продолжает помогать украинским военным. На этот раз Григорий Козловский лично передал двум львовским бригадам 6 военных грузовиков, экскаватор, сетки и 20 раций.

Григорий Козловский, президент ФК" Рух": "футбольный клуб "Рух" не стоит в стороне от проблем, которые есть в нашей стране. Охотно приобщаемся к помощи нашей армии. Рад сообщить, что мы приобрели в Италии 6 новеньких военных грузовиков. Общался с нашими военными, они довольны. Мы нанесли на машины клубное брендирование, ведь нам очень приятно быть маленькой частью тех воинов, которые сейчас находятся на фронте. Будет бой и этот бой для нас будет победный! Хочу поблагодарить тех людей, которые сейчас борются за нашу независимость. Это от нас такая скромная благодарность за то, что у нас есть возможность играть в футбол. Эта благодарность великим людям, благодаря которым мы можем полноценно жить, заниматься своим любимым делом. Знаю, что в зоне боевых действий очень много фанатов разных клубов, которые озабочены не только судьбой страны, но и судьбой украинского футбола. Мы всех ждем с победой! Пусть возвращаются живые и здоровые".

Фото Президент ФК ''Рух''(Львов) передал украинским воинам 6 грузовых машин 31 августа 2022
Фото Президент ФК ''Рух''(Львов) передал украинским воинам 6 грузовых машин 31 августа 2022
Фото Президент ФК ''Рух''(Львов) передал украинским воинам 6 грузовых машин 31 августа 2022
Фото Президент ФК ''Рух''(Львов) передал украинским воинам 6 грузовых машин 31 августа 2022
Фото Президент ФК ''Рух''(Львов) передал украинским воинам 6 грузовых машин 31 августа 2022
Фото Президент ФК ''Рух''(Львов) передал украинским воинам 6 грузовых машин 31 августа 2022
Фото Президент ФК ''Рух''(Львов) передал украинским воинам 6 грузовых машин 31 августа 2022

Стоит отметить, что это уже не первая благотворительная акция президента футбольного клуба "Рух". Ранее средствами Григория Козловского на нужды ВСУ уже были приобретены 250 артиллерийских планшетов, 2 мультифункциональные навчальнікомплекси, 70 радиостанций, 50 генераторов, около 2 000 саперных лопаток, сотни болгарок, ноутбуков и планшетов, минивэн, а также было капитально отремонтировано 15 автомобилей. 