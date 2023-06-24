По их словам, ситуация играет на руку врагам России.

В МИД России прокомментировали действия ЧВК "Вагнера" и ее основателя Евгения Пригожина, который начал гражданскую войну в РФ.

"Имевшая место в нашей стране попытка вооруженного мятежа вызывает резкое неприятие в российском обществе, которое решительно поддерживает президента Российской Федерации В. В. Путина. Авантюристические устремления заговорщиков, по сути, нацелены на то, чтобы дестабилизировать ситуацию в России, разрушить наше единство, подорвать усилия Российской Федерации, направленные на надежное обеспечение международной безопасности. Таким образом, мятеж играет на руку внешним врагам России", - утверждают представители министерства в Telegram.

В МИД предостерегли западные страны от любых намеков на возможное использование внутрироссийской ситуации для достижения своих целей. В РФ подчеркивают, что подобные действия будут "бесперспективными" и "не найдут отклика ни в России, ни среди здравомыслящих политических сил за рубежом". Российские чиновники верят, что в ближайшее время ситуация разрешится, а все цели войны против Украины будут достигнуты.

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"Наша страна продолжит суверенный курс на обеспечение своей безопасности, защиту своих ценностей, укрепление авторитета на международной арене, формирование справедливого многополярного миропорядка. Высоко ценим понимание этой принципиальной позиции нашими союзниками и зарубежными партнерами, которое мы уже сейчас в полной мере ощущаем", - добавили в МИД.

Гражданская война в России - что известно

В ночь на 24 июня боевики ЧВК "Вагнер" выдвинулись на Россию для свержения военного руководства РФ.

Путин назвал подобные действия "изменой" и "ножом в спину", а после уехал из Москвы, которую "вагнеровцы" намерены захватить.

Колонна техники ЧВК была замечена в Липецкой области России. По некоторым оценкам, "вагнеровцы"скоро прибудут к столице РФ.

Эксперт BILD Юлиан Репке считает, что Пригожину будет сложно атаковать Москву из-за отсутствия превосходства в воздухе.

Московские власти объявили начало контртеррористической операции в связи с вооруженным мятежом Пригожина.

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