В оперативно-тактической группировке войск "Северск" на данный момент не наблюдают и не фиксируют угрозы на границах с Беларусью.

В оперативно-тактической группировке войск (ОТГВ) "Северск" на данный момент не наблюдают и не фиксируют угрозы на границах с Беларусью. Об этом в эфире телемарафона заявил спикер ОТГВ Вадим Мысник.

Он отметил, что так называемые "внезапные проверки готовности армии" Беларусь проводит регулярно.

"Мы серьезно к этому относимся и, учитывая опыт февраля 2022 года, усиливаем оборону на этих направлениях и готовимся к развитию любых событий. В этот раз они просто объявили проверку. Это обычные меры. Пока что мы ничего угрожающего не наблюдаем", - сказал военный. Видео дня

По его словам, в оперативной обстановке на севере Украины в зоне их ответственности кардинальных изменений пока не происходит.

"Враг придерживается тактики обстрелов населенных пунктов Черниговщины и Сумщины вдоль всей линии границы, активно применяет артиллерию различного калибра, FPV-дроны, ударные БПЛА. Силы обороны контролируют ситуацию. Мы своевременно выявляем боевые силы противника, стараемся им нанести поражения еще на их территории", - рассказал Мысник.

Активизация Беларуси на границе с Украиной

Накануне в Беларуси начали внезапную проверку готовности армии. К ней привлекается широкий спектр сил и средств.

В частности, привлекли командование Сухопутных войск, ракетных войск и артиллерии, Сил специальных операций, а также ВВС и войск ПВО.

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