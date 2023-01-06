Блинкен добавил, что из общей суммы $682 млн потратят на поощрение европейских партнеров и союзников жертвовать ВСУ военную технику.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен пояснил детали масштабного оборонного пакета помощи Украине.

"В эту первую неделю 2023 года США продолжают поддерживать Украину и наших европейских союзников, объявляя о новой военной помощи на сумму более $3,75 млрд", - говорится в заявлении Блинкена.

Он уточнил, что непосредственная помошь Украине составит $2,85 млрд. На эту сумму Киеву будут выделены боеприпасы и оружие из запасов Министерства обороны. Поставка будет осуществлена немедленно, отмечается в сообщении. Еще $225 млн будут направлены на финансирование долгосрочного потенциала и модернизации ВСУ.

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Блинкен добавил, что из общей суммы $682 млн потратят на стимулирование европейских партнеров и союзников жертвовать Украине военную технику.

Также госсекретарь подтвердил, что Украине будут переданы боевые машины пехоты Bradley, артиллерийские системы, бронетранспортеры и другое.

В заявлении Блинкена отмечается, что вместе с новым пакетом, общий объем военной помощи США Украине составит "беспрецедентные" $24,9 млрд.

"Только Россия сегодня может положить конец этой войне. Пока этого не произойдет, в этом году, как и в предыдущие годы, и столько, сколько потребуется, мы будем едины с Украиной", - прокомментировал Блинкен.

Помощь США Украине

Напомним, немного ранее в Белом доме официально объявили о выделении Украине нового пакета помощи на сумму $3 млрд.

О том, что США готовятся объявить о выделении масштабного пакета помощи 5 января сообщало издане Reuters. Тогда издание сообщило, что в него войдет партия из 50 боевых машин пехоты Bradley.

Также вчера стало известно, что Германия поставит Украине дополнительную батарею комплексов Patriot. А сегодня спикер немецкого правительства Штеффен Гебештрайт сообщил, что эта поставка запланирована на первый квартал этого года.

О поставке Украине этого вооружения договорились США и Германия, по итогу переговоров президента Джо Байдена и канцлера Олафа Шольца.

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