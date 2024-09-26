Он добавил, что это человек, который на негативе, пользуясь сложной ситуацией, "начал раскручивать свою тему".

Военный 56-й отдельной мотопехотной бригады Сергей Гнездилов самовольным оставлением службы решил привлечь к себе внимание, чтобы позже "вылезти" с каким-то политическим проектом.

Такое мнение высказал председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко в эфире Еспресо. "Не ищите глубины там, где пробито дно - во-первых. И, во-вторых, какую цель преследует на самом деле это лицо... Цель - привлечь к себе внимание, думаю, скоро вылезет какой-то политпроект с названием "сильные, несокрушимые...", - предположил военный.

Он добавил, что это человек, который на негативе, пользуясь сложной ситуацией, "начал раскручивать свою тему".

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Он отметил, что Гнездилов не был на поле боя, на линии фронта уже очень давно, а принадлежит он к левым организациям.

"Мы знаем, кто эти организации в свое время финансировал и финансирует. Так происходит проникновение в ВСУ различных структур. Враг не спит, хотя это уже достаточно старая тема", - отметил он.

Тимочко предположил, что он смог этим злоупотреблять, поскольку ряд украинских законодателей... протягивали через Верховную Раду изменения по "смягчению ответственности тех, кто самовольно бросает своих побратимов, бросает свои части, убегает с фронта или даже просто отказывается выполнять воинские обязанности". "Вот мы имеем первую птичку, первый результат, к чему могут привести политические игрища", - отметил он и добавил, что это могла быть спланированная кампания.

Тимочко пояснил, что то, что наблюдалась раскрутка в медиа, соцсетях, через ботов, в Telegram-каналах, говорит о спланированности и подготовленности кампании для приобретения информационной огласки. При этом он допустил, что общественного резонанса, несмотря на раскрутку, эта тема не приобрела.

Сергей Гнездилов

Военный 56-й ОМБр Сергей Гнездилов, который пошел добровольцем на войну, заявил, что в Украине должны быть установлены четкие сроки службы. Он публично заявил, что самовольно оставил воинскую часть и уехал в Киев. После этого в 56-й ОМБр, где служит Гнездилов, заявили, что проведут служебное расследование.

25 сентября Государственное бюро расследований начало уголовное производство из-за самовольного оставления службы Гнездиловым.

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