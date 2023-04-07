По словам Госсекретаря США, Украина, вероятно, начнет контрнаступление в ближайшие недели.

США и другие партнеры Украины сделают все, чтобы помочь нашей стране отвоевать оккупированные Россией территории. В том числе, поддержать контрнаступление. Об этом заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен, сообщает немецкое издание n-tv.

У партнеров Украины две цели, сказал Блинкен в интервью. "Одна из них - сделать все, что в наших силах, чтобы помочь Украине продолжать отвоевывать территории". Это включает в себя контрнаступление, которое, вероятно, начнется в ближайшие недели. "Во-вторых, Украине следует оказать поддержку в наращивании ее среднесрочного и долгосрочного потенциала", - завил госсекретарь США.

Цель состоит в том, чтобы сдерживать агрессию и защищаться. "Пока Россия не изменит курс, мы обеспечим сохранение беспрецедентного давления со стороны санкций и экспортного контроля", - пообещал Блинкен.

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Контрнаступление ВСУ - четыре составляющие подготовки

В ОП озвучили четыре составляющие подготовки контрнаступления украинских военных. Среди них накопление оружия, тренировка и нахождение частей, которые будут участвовать в контрнаступлении. Третьим фактором советник главы Офиса президента Михаил Подоляк назвал планирование в Генштабе, которое продолжается. А четвертой составляющей, по его словам , являются психологические и погодные факторы.

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