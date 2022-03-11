Ким говорит, что оккупантам никто не даст провести ротацию.

Российские оккупанты намерены провести ротацию своих войск под Николаевом 17 марта.

Об этом 11 марта в своем видеообращении в Телеграмм-канале сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

Под прикрытием развернувшейся в России кампании, что якобы матери просят убрать срочников, оккупанты намерены провести ротацию войск под Николаевом.

"Чтобы скрыть свое поражение под Николаевом, оккупант хочет сделать ротацию войск 17 числа. Не успеют. Мы не дадим им это сделать", - подчеркнул Ким.

Напомним, Российская Федерация начала вторжение в Украину 24 февраля 2022 года. Известно, что военные РФ зашли в нашу страну с территории Беларуси. Кроме того, на сегодня путинские военные запускают ракеты в сторону Украины с территории Беларуси. Против РБ некоторые страны ввели санкции за соучастие во вторжении.

Также регулярно появляются сообщения о том, что Республика Беларусь может начать вторжение в Украину на стороне РФ. В сети публикуют фото и видео перемещения российской техники по территории РБ.