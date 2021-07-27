Украинские военные должны пройти лечение в госпиталях Бундесвера в Берлине, Кобленце, Ульме и Гамбурге.

Германия эвакуирует 15 украинских раненых военных для лечения.

Об этом сообщает посольство Германии в Украине в Twitter.

"Сегодня самолет Бундесвера приземлился в аэропорту "Борисполь". Его миссия: эвакуация раненых военнослужащих ВСУ в Германию. Сейчас будет осуществляться эвакуация 15 военнослужащих, страдающих от длительных повреждений в результате огнестрельных ранений и взрывов во время боевых действий", - говорится в сообщении.

Украинские военные должны пройти лечение в госпиталях Бундесвера в Берлине, Кобленце, Ульме и Гамбурге.

Читайте такжеСаакашвили озвучил два вероятных сценария нападения РФ на УкраинуКак сообщает посольство Германии в социальной сети Facebook, всего за последние шесть лет в Германию было эвакуировано 136 пациентов. Этот проект начался в 2014 году, когда была проведена эвакуация раненых протестующих Евромайдана. Однако сейчас в Германии больше не занимаются неотложными случаями, а оказывают помощь в лечении длительных травм.

В последнее время ситуация на Донбассе вновь обострилась. Так, 26 июля в результате обстрелов боевиков были ранены семеро военных. Оккупанты обстреливают позиции ВСУ из тяжелого оружия и применяют БПЛА.

В разведке рассказали, что сейчас враг обустраивает новые огневые позиции восстанавливает имеющиеся и устанавливает новые минно-взрывные заграждения, в том числе с использованием противопехотных мин и самодельных взрывных устройств.

По данным ООН, с 2014 года жертвами войны на Донбассе стали более 40 тысяч человек. СМИ заявили о 45 погибших бойцах с начала действия так называемого "перемирия" от 27 июля 2020 года. В целом с апреля 2014 года на фронте погибли 2705 украинских военных, а еще 10 280 получили ранения.

В то же время в ТКГ отметили, что количество смертей украинских военных уменьшилась вдвое и втрое – количество обстрелов по сравнению с периодом с июля 2019 до июля 2020.

Автор: Виталий Саенко