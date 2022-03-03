Такая информация может помочь врагам корректировать следующие выстрелы.

В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины призывают не распространять в соцсетях информацию о последствиях ракетно-бомбовых ударов, поскольку такая информация может помочь врагам корректировать последующие выстрелы.

Об этом говорится в сообщении Генерального штаба ВСУ.

"Киев и другие города Украины страдают от ракетно-бомбовых ударов противника. Социальные сети и известные информационные ресурсы практически в режиме реального времени начинают комментировать последствия впечатление и точность попадания вражеских ракет", - отметили в Генштабе.

"Обращаемся к блогерам, экспертам и обычным участникам интернет-сообщества: ваша оперативная информация может стать предметом заинтересованности российских артиллеристов и наводчиков для дальнейшей корректировки следующего выстрела врага! Будьте осмотрительными при распространении информации об обстрелах в режиме реального времени", - отмечается в сообщении.