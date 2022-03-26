Также для вооруженных сил РФ может стать проблемной весенняя призывная кампания.

В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины прогнозируют обострение проблемы комплектования оккупационной армии качественным персоналом.

Об этом Генштаб ВСУ сообщает в оперативной информации по состоянию на 06:00 26 марта.

"С учетом высокого уровня безвозвратных и санитарных потерь вооруженных сил Российской Федерации и привлечения к боевым действиям военнослужащих срочной службы, проведение весенней призывной кампании 2022 года, которая начинается 1 апреля этого года, может стать проблемной", - сказано в сообщении.

К тому же просматривается тенденция к резкому снижению количества контрактников в соотношении к военнослужащим срочной службы. Таким образом, ухудшение социальной составляющей вследствие международных санкций и потери в ходе войны в ближайшие недели вероятно обострят проблему комплектования российских войск качественным персоналом, считают в Генштабе ВСУ.

Война России против Украины: данные

Начались тридцать первые сутки героического противостояния Украинского народа российскому военному вторжению. Противник продолжает ведение полномасштабной вооруженной агрессии против Украины.

На отдельных направлениях враг не оставляет попыток ведения штурмовых действий, осуществляет авиационные налеты и пытается нанести огневое поражение отдельным подразделениям Вооруженных Сил Украины. Успеха не имеет.

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