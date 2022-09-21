Благодаря успешным действиям Сил обороны враг продолжает нести потери в живой силе и технике.

В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины подтвердили удары наших защитников по врагу во временно оккупированных Мелитополе и Сватово. 19 сентября военные "демилитаризовали" комендатуру и склады рашистов.

Об этом говорится в новом сводке от Генштаба.

"Благодаря успешным действиям Сил обороны враг продолжает нести потери в живой силе и технике. В частности, в результате ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника 19 сентября текущего года, подтверждено: поражение места сосредоточения личного состава в Пологовском районе, численностью свыше 20 человек; в Мелитопольском районе – склада боеприпасов, 5 единиц военной техники и более 20 военнослужащих; в районе населенного пункта Каменка – 10 единиц военной техники и более 10 военнослужащих подразделений оккупационных войск. Также подтверждено уничтожение комендатуры в городе Сватово Луганской области, где противник организовал штаб и склад боеприпасов", - говорится в сообщении.

Видео дня

Ранее УНИАН уже сообщал, что в ВСУ рассказали об успехах на юге.

Вас также могут заинтересовать новости: