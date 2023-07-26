Вероятнее всего, РФ накапливает их либо на День Независимости Украины, либо к отопительному сезону для очередной волны энерго-террора.

Военный эксперт Александр Коваленко рассказал, почему Россия перестала обстреливать Украину крылатыми ракетами авиационного базирования Х-101/555.

По словам Коваленко в его соцсетях, такие ракеты РФ не применяет по территории Украины с 24 июня.

"Это странное явление, поскольку вся остальная номенклатура ракет применяется достаточно активно. При этом, производство Х-101/555 в РФ активное. Всё это заставляет задуматься над вопросом, в связи с чем настолько длительная пауза, даже провал, в использовании этих ракет?", - отметил он.

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Эксперт уверен, что существует два наиболее реалистичных варианта таких действий РФ.

Он считает, что это накопление боекомплекта либо на День Независимости Украины, либо к отопительному сезону для очередной волны энерго-террора.

"Говоря о производстве Х-101/555, то в месяц этот показатель у россиян составляет 35-40 ракет. То есть, на сегодняшний день, только за счёт производства они увеличили свой БК на 40 ед. Если говорить о терроре на День Независимости, то к тому моменту Х-101/555 будет накоплено не менее 80 ракет", - рассказал Коваленко.

Он подчеркнул, что в данном случае имеет ввиду именно производство и накопительный потенциал за счёт него.

В то же время, в период отопительного сезона этот потенциал может составлять не менее 160 ракет. Такое количество ракет может позволить России произвести до трех массированных ракетных удара либо растянуть удары ограниченным боекомплектом на месяц и более в зависимости от периодичности ударов и количества применяемого боекомплекта.

"Других причин для данной паузы я не вижу, только подготовка к террору", - заявил эксперт.

Коваленко добавил, в связи с этим партнёрам Украины в течение следующего месяца или максимум трёх было б уместно обеспечить поставку Украине комплексов малого, среднего, а также большого радиуса действия для предотвращения предстоящей волны террора.

"Угроза очевидна и реакция должна быть соответствующей", - сказал он.

Россия обстреливает Украину

Как сообщал УНИАН, последнюю атаку такими ракетами по Украине РФ осуществила 23 июня, выпустив из четырех бомбардировщиков Ту-95мс с Каспийского моря 13 крылатых ракет Х-101/Х-555.

Российские удары были направлены, в частности, на военный аэродром в Хмельницкой области, однако силы ПВО сбили все воздушные цели.

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