В поставку могут войти от 6 до 12 гаубиц, хотя Украина просила о 15 единицах.

Власти Франции намерены отменить поставку части заказанных Данией самоходных артиллерийских установок (САУ) Caesar, чтобы отдать их Украине.

Как сообщило французское издание Le Monde, Франция готовится поставить Украине новую партию гаубиц Caesar, взятую из заказа, который изначально был предназначен для Дании.

В поставку могут войти от 6 до 12 гаубиц в то время, как Киев просил о 15.

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"Пока технические обсуждения завершаются, маневр является предметом принципиальной политической договоренности между тремя правительствами", - пишет газета.

Эти данные поступили в прессу после переговоров, которые длились в последние недели, между президентом Франции Эммануэлем Макроном, президентом Украины Владимиром Зеленским и премьер-министром Дании Метте Фредериксен.

Операция является одновременно беспрецедентной и сложной для французских властей. САУ, которые Париж намерен поставить Киеву, изначально предназначались для Дании в рамках заказа на 15 единиц, который был сделан еще в 2017 году. В 2019 году заказ дополнили еще четырьмя САУ.

Издание отметило, что официальный Копенгаген готов отказаться от части гаубиц, поскольку они все еще проходят техническую проверку и могут не во всем соответствовать специфике, которая нужна Дании.

В любом случае, Макрон не согласился бы предоставлять новые Caesar из запасов французской армии. Они уже серьезно сократились в результате поставки 18 единиц Украине весной и в начале лета.

Хотя датские Caesar тяжелее французских (32 тонны против 18 тонн), они мощнее: установлены на 16 колесах вместо 12, могут нести до 36 снарядов вместо 18, а их кабина оснащена более надежной защитной броней.

Президент Франции может объявить о перспективах этой операции 3 октября, во время встречи в Берлине с канцлером Германии Олафом Шольцом.

Что такое САУ Caesar

Caesar - это самоходная артиллерийская установка нового поколения, которая дает возможность поражать противника на расстоянии 20 км и больше от линии фронта с высокой точностью.

Эти САУ могут использовать несколько типов боеприпасов калибра 155 мм, которые применяются в странах НАТО.

Поставка французских САУ Caesar

Франция уже дважды передавала Украине САУ Caesar. Первая партия состояла из 12 единиц техники, вторая - из 6-ти.

В мае стало известно, что украинские воины-артиллеристы группировки Объединенных сил хорошо освоили французские САУ на колесном шасси Caesar и эффективно уничтожают российских оккупантов.

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