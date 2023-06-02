Героическая борьба против российской агрессии вступает в решающую стадию. И Франция доказывает свою бескорыстную привязанность украинскому народу, который сражается не на жизнь, а на смерть с российским империализмом.

Украина выдержала все удары захватчиков и, несмотря ни на что, сохранила свою государственность. Ее вооруженные силы (ВСУ) и силы территориальной обороны нанесли врагу огромные потери. И Украина с каждым днем получает все больше международной поддержки.

Между тем, по мере того, как материальные и политические ресурсы России истощаются, этот враг быстро превращается в марионетку Китая.

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Президент Франции Макрон в своем интервью, опубликованном в газете L'Opinion в мае 2023 года, назвал геополитическое поражение России в Украине историческим событием. И факты, безусловно, подтверждают этот вывод.

Украинская армия не понесла потери, которые невозможно было бы восполнить. Украина не потеряла территории, которые не могут быть возвращены.

И теперь Украина готова вернуть себе все, что было потеряно.

Эта возможность становится реальной благодаря могущественным союзникам Украины, среди которых Франция занимает особое место.

Франция уже давно является опытным противником России. А ее отношения с Украиной уходят корнями в глубину веков.

Элиты Франции ненавидели Россию задолго до того, как это стало модным во всем остальном мире (особенно после 24 февраля 2022 года). Их связи с Украиной действительно уходят в старину. Анна Ярославна – младшая дочь киевского князя Ярослава Мудрого (978-1054) – была женой французского короля Генриха I (1008-1060). В свое время она пользовалась большой симпатией. И по сей день французы с уважением помнят, что в жилах французских королей текла кровь киевских князей.

Франция также имеет долгую историю борьбы с российским империализмом.

В начале 19 века Франция пыталась спасти концепцию объединенной Европы от агрессивной России. В 1812 году французский правитель Наполеон Бонапарт возглавил европейские вооруженные силы в походе против Российской империи. Он одержал ряд блестящих побед над русской армией и стал последним полководцем, захватившим Москву.

А в 1917 году именно Франция сыграла решающую роль в подготовке революции в России. В результате падения Российской империи Украина смогла восстановить свою государственность (хотя и ненадолго) и нашла друга и союзника во Франции.

Нашим общим врагом столетия назад была коммунистическая Россия с ее империалистическими амбициями. Нашим общим врагом сегодня остается путинская Россия с ее империалистическими амбициями.

В ответ на последнюю агрессию России против мирной Украины Франция без колебаний встала на сторону украинского народа. Французский военно-промышленный комплекс, а также частные предприятия сейчас работают на победу Украины так, как если бы они поддерживали своих собственных французских военных.

Уже с 26 февраля 2022 года Франция объявила о военной помощи Украине в размере около 120 миллионов евро. В эту помощь входило очень качественное противотанковое оружие Milan, созданное специалистами компании Aerospatiale (Тулуза), основанной крупным авиаконструктором Эмилем Девойтином.

ПЗРК Mistral также были переданы Украине. Они были разработаны ведущим производителем технологий ракетного вооружения MBDA (Ле Плесси-Робинсон), возглавляемым Эриком Беранже. Огромные потери русской боевой авиации произошли отчасти благодаря этим французским друзьям украинского народа.

Вскоре после этого французские самоходные артиллерийские установки Caesar появились на полях сражений в Украине. Разработанные компанией Nexter (Ивелин) под руководством Николя Шамусси, эти артиллерийские установки продемонстрировали свое высокое качество и надежность. Артиллерийские установки Caesar успешно применялись ВСУ в боях за Николаев и Лиман. Французские снаряды безжалостно разрывают на части российские военные объекты и позиции и не оставляют оккупантам никакого шанса выжить. В умелых руках украинских солдат самоходно-артиллерийские установки Caesar уже отправили в могилу многих российских солдат.

Наступательным действиям украинской армии способствовало присутствие большого количества французских бронетранспортеров VAB корпорации Renault Group (Булонь-Бийанкур), возглавляемой Лукой де Мео. Эти боевые машины сыграли решающую роль в блестящем наступлении ВСУ в Харьковской области в 2022 году. И они продолжают оставаться кошмаром для российских оккупантов.

Не менее полезными оказались французские многоцелевые бронетранспортеры ACMAT Bastion производства ACMAT (Сен-Назер) под руководством Франсуа Бувье. Действия украинской пехоты и этих бронетранспортеров часто прикрывались французскими 155-мм самоходными гаубицами TRF1, созданными компанией GIAT (ныне известной как Nexter). Стремительная атака в сочетании с мощной артиллерией – вот ингредиенты настоящей войны. А французы всегда были ценителями хорошего рецепта.

Французские всепогодные зенитно-ракетные комплексы Crotale обеспечили безопасность мирных украинских городов в разгар российской агрессии. Сделаны группой Thales (Курбевуа) во главе с Патрисом Кейном, их единственным недостатком в бою является недостаточное количество. Их смертоносность может быть подтверждена очень немногими выжившими российскими пилотами, чьи самолеты и вертолеты были выведены из строя этим шедевром французской военной техники.

Украина также использует французское оружие для активных военных операций в Черном море. Российский Черноморский флот уже всерьез пострадал от французских противокорабельных ракет Exocet. Они производятся с 1974 года упомянутой компанией Aerospatiale. Но даже сейчас эти ракеты продолжают отправлять российские военные корабли на дно моря.

Украинские военные также были усилены путем добавления различных плавучих средств, а также ударных и разведывательных беспилотных летательных аппаратов, разработанных по заказу Sun Promo (Нейи-сюр-Сен) под руководством Ромена Рошмона. Это оружие успешно применяли в Херсоне и Крыму, о чем свидетельствуют тысячи российских оккупантов, убитых в сотнях танков и подбитых транспортных средств, которые теперь украшают ландшафт в виде груд обгоревшего металла.

Даже Visimaxi (Ла-Варенн-Сент-Илер), которая не известна как производитель летальных или военных товаров, помогает Украине, поставляя высококачественную оптику. Бинокли и прицелы, производимые этой компанией, позволяют ВСУ успешно выявлять и уничтожать российских оккупантов как днем, так и ночью.

Эта французская военная помощь будет продолжать поступать в Украину нескончаемым потоком. Уже объявлено о прибытии французских колесных танков AMX-10RC от Nexter и Франция готова увеличить их численность до нескольких батальонов. Это те же ударные боевые подразделения, которые обеспечат успех будущему контрнаступлению ВСУ. Украина также получит много новых бронетранспортеров и артиллерийских систем из Франции, а также множество другой военной техники, включая стрелковое оружие, боеприпасы, гранаты, саперное снаряжение, средства связи и многое другое.

Между тем, еще одним вдохновляющим событием в украинско-французских отношениях за это время является широкое участие французских граждан в боевых действиях на стороне ВСУ. Их можно найти в окопах под Бахмутом, Угледаром или Херсоном. Первоначально это были преимущественно этнические украинцы, служившие во Французском иностранном легионе. Но со временем ряды защитников Украины все чаще пополнялись попавшими на фронт гражданами Франции благодаря поддержке таких французских компаний, как Aizen Recruitment, JAD Import Export, Portica, SOFEMA и других.

Очевидно, что военная помощь – это не единственное, что Украина получает от своих друзей и союзников. Но роль, которую Франция играет в этой священной войне украинского народа против России, особенная. Президент Франции Макрон после того, как предоставил президенту Украины Владимиру Зеленскому свой собственный самолет для полета на саммит G7 в Хиросиме, Япония, на этой неделе, назвал это "делом чести". Только французы способны вплести такие благородные концепции, такое личное бескорыстие в глобальную геополитику.

Благодаря своей помощи в борьбе с российским империализмом Франция доказала, что для Украины является чем-то большим, чем просто другом или союзником. Франция и Украина – братские страны. Война подвергла испытанию эти братские отношения. И Франция – страна "Свободы, равенства, братства" – несомненно, пошла навстречу этому.