Маньяки и убийцы не носят фуражку с соответствующей надписью, распознать таких людей непросто.

Советник руководителя Офиса Президента Алексей Арестович показал фото насильников из Бучи, которые уже стали подозреваемыми в совершении военных преступлений. Он рассказал, как можно уберечься от зверств таких оккупантов.

Фото насильников из 64 российской мотострелковой бригады, которые устроили резню в Буче, Арестович показал на своей странице в Facebook.

Он отметил, что только на лицах некоторых оккупантов можно увидеть склонность к девиантному поведению и следы сильных психотравм. Остальные же солдаты кажутся "обычными парнями". Именно поэтому, указал Арестович, людям важно понять, что убийцы и садисты не носят фуражки с соответствующими надписями. Внешне такие люди ничем не отличаются от остальных.

"Внешне уродливые злодеи с золотыми зубами и наколками часто оказываются милейшими людьми. Милейшие люди в очках и с ямочками - садистами и маньяками. Переход к насилию происходит мгновенно. Тревожная музыка не играет, небо не затягивает тучами и злодей особо зловеще не прищуривается, убийца или садист не распаляет себя постепенно - это не семейный скандал, секунда - и все", - написал советник главы ОП.

Также он отметил, что после содеянных зверств насильники не ходят по улицам с окровавленными руками. Они спокойно идут заниматься своими обыденными делами. Именно поэтому украинцам, которые оказались на временно оккупированных РФ территориях, не стоит даже пытаться наладить контакт с военными страны-агрессора. Любой из таких "освободителей" может оказаться маньяком и убийцей.

Как уберечься от зверств оккупантов: советы Арестовича

Ограничьте взаимодействие с оккупантами до минимума или избегайте его вовсе. Никаких попыток выстроить отношения, если вы не специалист в этих вопросах, предпринимать не следует.

80% всех жертв были предварительно знакомы с убийцами и насильниками, об этом свидетельтсует общая статистка в мирной жизни и на войне. Поэтому знакомиться с российскими военными не стоит.

Не стоит предлагать оккупантам свой дом для ночевки, не нужно предлагать им чай и пытаться с ними заговорить. В любую секунду такое "общение" может закончиться выстрелом.

"Профессионала отличает обострённое чувство опасности. А человека в острых обстоятельствах - осторожность", - отметил Арестович.

Ранее УНИАН уже сообщал, что первым 10 оккупантам, совершавшим зверства в Буче, уже объявлено подозрение. Они захватывали гражданских, морили их голодом и жаждой, держали на коленях со связанными хомутами руками и залепленными глазами, издевались и били.

Подозрение объявили: младшему сержанту Вячеславу Лаврентьеву, рядовым Григорию Нарышкину, Василию Князеву, Альберту Раднаеву, Сергею Пескареву, ефрейторам Семену Мальцеву, Михаилу Кашину, Андрею Бизяеву, Дмитрию Сергиенко и сержанту Никите Акимову.

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