По его словам, "тень войны" уже легла на соседние страны.

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович считает, что война выйдет за границы Украины.

Такое мнение он озвучил в эфире "Фейгин Live".

Арестович отметил, что "тень войны легла на Молдову, на Беларуси она уже давно лежит, и на российский регион".

"Война расползается, она не удержится ни в рамках "спецоперации", ни в пределах даже границ Украины. Она отбросила очень серьезную тень и в этой тени видны вспышки пожаров", - сказал он.

Советник главы ОПУ также подчеркнул, что в непризнанном Приднестровье аэродром готовят к вероятной высадке российских военных самолетов.

По его словам, украинское ПВО сможет в случае необходимости сбить самолеты оттуда.

"Смотря где и как, от условий зависит", - отметил он.

Из-за обострения ситуации в Приднестровье, подчеркнул он, в Румынии американская БТГ "бригада Страйкер" подошла к границе Молдовы.

Как писал УНИАН, советник главы Офиса президента Алексей Арестович считает, что война, развязанная Россией, - достаточно длинная история. Она может продлиться до конца 2022 года.

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