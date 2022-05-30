По данным Минобороны, в Черном море оккупанты пока сохраняют один корабль-носитель крылатых ракет.

В Черном море российские захватчики сейчас сохраняют один корабль-носитель крылатых ракет.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге заявил спикер Министерства обороны Украины Александр Мотузяник.

"Отмечу, что по состоянию на сегодняшний день в готовности к применению ракетного вооружения в акватории Черного моря находится один корабль-носитель крылатых ракет морского базирования типа "Калибр" - суммарный возможный залп до 8 ракет", - сказал Мотузяник.

Спикер добавил, что в море еще маневрируют другие военные суда РФ.

Также он сказал, что сейчас оккупанты сосредоточились осуществлять удары по объектам на территории Украины не крылатыми ракетами морского базирования, а пытаются бить советскими ракетами с бомбардировщиков, которые могут поражать цели без захода в воздушное пространство Украины.

Напомним, ранее сообщалось, что часть кораблей РФ в Черном море отошли в укрытия возле оккупированного Крыма из-за шторма.

Вместе с тем в Черном море РФ держит в готовности к применению два носителя крылатых ракет "Калибр".

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