Это возможно даже в случае, если это будет демонстрационный взрыв где-нибудь в море, считает он.

Не исключено, что НАТО введет свои войска на территорию Украины, в случае применения Россией ядерного оружия, даже демонстрационного.

Такое мнение выразил российский правозащитник и блогер Марк Фейгин в новом выпуске программы "Аргумент".

"Если исходить из рационального – то нет (применение ядерного оружия Россией невозможно – УНИАН). Последствия необратимые будут такими, что будущего вообще у российской власти, может, у России как таковой… Будет туманным, выразимся аккуратно. Потому что это не будет нападение страны с ядерным оружием на страну, не обладающую ядерным оружием, какой Украина является… Ответ ядерных стран будет точно, гарантировано. Как я прогнозирую, если это будет демонстрационный взрыв где-нибудь в море, чтобы не было жертв (хотя не знаю, какие вызовет последствия такой взрыв), могут они на такое пойти… Мой прогноз: тогда не исключено, что НАТО введет свои войска на территорию Украины, дабы прекратить вообще", – говорит Фейгин.

В случае, если ядерный удар будет нанесен с территории Беларуси, считает Фейгин, последствия для России все равно будут. Только в этом случае последствия будут и для режима Лукашенко.

"По всем резиденциям Лукашенко точно будет – независимо от того, как ответят в Москве – произведен удар ракет. Возможно, даже Запад ударит. Тут покончат уже с Лукашенко, потому что это очень опасная история: это не мы, это вот кто-то, безъядерная страна", – комментирует он.

Ядерный шантаж Путина: что стоит знать

Россия долгие месяцы угрожает ядерным ударом Украине, странам Европы и США. Угрозы звучали как от действующих, так и от бывших чиновников, пропагандистов, а 21 сениября применением ядерного оружия пригрозил российский диктатор Владимир Путин.

По убеждению президента Владимира Зеленского, это только первые шаги ядерного шантажа Путина.

"Он хочет напугать весь мир. Это первые шаги его ядерного шантажа. Я не думаю, что он блефует", – говорит президент.

Также глава государства отмечал, что эти угрозы – очередное свидетельство того, что Россию надо признать наконец государством-спонсором терроризма.

Советник Офиса президента Алексей Арестович заявил в интервью российской журналистке Юлии Латыниной, что, по его мнению, вероятность применения Россией ядерного оружия возросла. А заместитель главы Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий считает, что российской диктатор Владимир Путин серьезно рассматривает возможность ядерной войны.

В то же время расследователь Bellingcat Христо Грозев усомнился в перспективе начала ядерной войны. Он акцентировал, что ядерный арсенал России не проверялся годами, поэтому есть очень высокий риск, что он не функционирует должным образом.

Страны Запада отреагировали на угрозы РФ, пригрозив стране серьезными последствиями в случае применения ядерного оружия.

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