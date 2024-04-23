По словам Ильи Евлаша, другие группы пилотов также готовятся к освоению западных самолетов.

Представитель Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш в эфире информационного телемарафона рассказал, на каком этапе сейчас находится первая группа украинских пилотов, которых готовят к самолетам F-16.

"Все остается в обычном, рабочем порядке. Сейчас наши пилоты проходят завершающий этап в Соединенных Штатах Америки и в Дании, где непосредственно обучаются на самолетах F-16", - рассказал Евлаш.

Он также добавил, что другие группы также продолжают обучение, готовясь к началу тренировок непосредственно на западных самолетах F-16.

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"Этот процесс безостановочный, постоянно проводится работа и с молодыми пилотами: изучение языка, изучение теории, проходной этап, когда наши пилоты обучаются на легкомоторных самолетах. И, конечно, что инженеры также продолжаются обучаются обслуживать эти самолеты. Поскольку, это совершенно новый тип воздушных судов, с которым нам еще предстоит работать", - сказал Евлаш.

F-16 для Украины: что известно

Ранее стало известно, что первый американский истребитель F-16 вместе с подготовленным экипажем может прибыть в Украину еще до лета этого года.

Дания планирует передать Украине весь свой парк самолетов F-16. Копенгаген должен передать их Киеву уже этим летом.

По мнению авиационного эксперта Богдана Долинце, самолеты F-16 могли изменить ход войны в 2022 или 2023 годах. Но пока РФ начала готовиться к передаче Киеву этих самолетов, поэтому результат вряд ли можно будет назвать переломным.

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