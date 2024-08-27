Отмечается, что один из недостатков наземных систем ПВО - маломобильность.

Украина уже использует многофункциональные истребители F-16 для противовоздушной обороны, а в этой роли он значительно лучше не только советских самолетов, но даже классических зенитных ракетных комплексов, пишет Defence Express.

"Дело в том, что крылатая ракета довольно специфическая цель, она малоразмерна и маловысотна. Последнее означает то, что даже самый совершенный радар не увидит крылатую ракету, летящую на высоте 50 метров на дальности более 42 км, потому что ракета будет для него ниже горизонта. То есть зона ответственности любого ЗРК в вопросе противодействия крылатым ракетам упирается именно в это расстояние, даже если его ракеты летят дальше. Более того, у наземных систем ПВО есть еще один недостаток - они маломобильные", - говорится в публикации.

Отмечается, что ни один ЗРК не может с утра защищать условный Львов, а уже вечером работать под Харьковом, а истребитель может.

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"Также истребитель при отражении атаки крылатых ракет заходится выше них, то есть смотрит сверху вниз и имеет значительно лучший обзор наземных РЛС. И именно здесь F-16 имеет гораздо лучшие возможности, чем советские МиГ-29 или Су-27. В частности, МиГ-29 оснащены РЛС Н019, а Су-27 - Н001… На практике обнаружение крылатых ракет для них довольно сложная задача. В то же время, в украинских F-16 установлены РЛС AN/APG-66(V)2A, которые имеют даже отдельный режим работы по обнаружению наземных целей", - пишет Defence Express.

Известно, что украинские F-16 получили от США новейшую версию РЭБ. Она делает самолеты невидимыми для российских радаров. Такой РЭБ нет даже у союзников по НАТО.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что F-16 были задействованы для отбития атаки России 26 августа:

"Уже в рамках этой огромной ракетной атаки мы с помощью F-16 сбили некоторые ракеты. И благодарим партнеров за то, что предоставили нам эти F-16".

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