Эксперт отметил, что "до июля вопрос передачи авиации западного образца Украине закрыт".

Военный эксперт Олег Жданов не исключает, что США могут "кинуть" Украину в вопросе поставок авиации западного образца. Об этом он сказал, отвечая на вопрос, какие самолеты могли бы передать ВСУ европейские страны вместо истребителей F-16.

"Я не удивлюсь, что есть какая-то договоренность: если США нас "кинут" окончательно, то нам Швеция даст Gripen. Когда начиналась эпопея с подготовкой пилотов, то шведское правительство провело отдельное заседание, на котором рассматривался вариант возможности передачи Украине самолетов типа Gripen и соответственно подготовки летчиков на этих самолетах", - отметил он.

При этом Жданов добавил, что и переучивать украинских пилотов летать на Gripen после подготовки на F-16 "будет намного проще".

Видео дня

Кроме того, эксперт упомянул истребители Mirage 2000:

"Вполне может быть и такой вариант, что Франция нам их предоставит. Посмотрим. Но как я понимаю, до июля вопрос передачи авиации западного образца Украине закрыт".

F-16 для Украины - актуальное

Ранее сообщалось, что Украина не строит новую инфраструктуру для самолетов F-16, которые Киеву должны отправить союзники, происходит процесс адаптации уже существующих аэродромов

Отмечалось, что адаптация предусматривает подготовку взлетно-посадочных полос к тому, чтобы самолеты F-16 могли свободно садиться и взлетать во время выполнения задач.

Вас также могут заинтересовать новости: