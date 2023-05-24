Для эффективного использования истребителей в Украине должна состояться соответствующая подготовка инфраструктуры, летчиков и инженеров.

Предоставление Украине самолетов F-16 в ближайшее время не имеет смысла, заявил в эфире телемарафона сообщил спикер командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат.

Комментируя возможный исход встречи стран в формате "Рамштайн" 25 мая, Игнат заявил, что "поштучно предоставлять Украине самолеты не является правильным".

"Предоставление самолетов стране является комплексным вопросом. Некоторые страны, даже члены НАТО, ожидают самолеты десятилетиями. В этом вопросе надо объединить такие вещи, как инфраструктура, подготовка пилотов, офицеров, инженеров", - пояснил он.

Также спикер ВС ВСУ добавил, что самолеты являются частью противовоздушной обороны страны.

"Истребители дадут возможность прикрыть те регионы, где есть пробелы с наземной ПВО. Хотя истребитель F-16 не сможет работать против баллистических ракет, он защитит нас от крылатых ракет типа Х-101, "Калибр", а также от дронов-камикадзе", - добавил Игнат.

Истребители F-16 для Украины - актуальное

Как сообщал УНИАН, 20 мая 2023 года советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что США планируют предоставить Украине свои истребители F-16.

После этого в министерств обороны Украины анонсировали, что получат F-16 уже этой осенью.

Представитель Воздушных сил Юрий Игнат заявил, что партнеры могут передать Украине не несколько самолетов, а сразу несколько подразделений.