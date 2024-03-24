По словам летчика, F-16 - очень "чувствительные" самолеты.

Американский истребитель F-16 - "чувствительный зверь" по сравнению с самолетами советских времен, к которым привыкла Украина, отметил бывший пилот морской пехоты США Том Рихтер, который управлял самолетами во время службы в Национальной гвардии, передает Business Insider.

По словам летчика, F-16 - высокотехнологичные самолеты.

"Это примадонна, она очень чувствительна и требует серьезного обслуживания", - сказал он, добавив, что украинские самолеты МиГ советской эпохи более "грубы и неуклюжи" и требуют меньшего обслуживания.

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Напоминается, что 10 украинских пилотов прошли подготовку в Королевских ВВС и теперь перейдут на повышение квалификации во ВВС Франции, прежде чем научатся управлять F-16.

Также отмечается, что около 50 украинских технических специалистов обучаются обслуживанию и ремонту самолетов, которые настолько сложны, что для обслуживания каждого из них обычно требуется от восьми до 14 человек.

F-16 для Украины - актуальное

Напомним, на днях СМИ писали, что неясность вокруг графика поставок американских истребителей F-16 Украине в первую очередь зависит от готовности украинских пилотов.

Спикер Пентагона, генерал-майор Патрик Райдер ответил на вопрос о том, станет ли граница России своеобразной "красной линией" для истребителей F-16, которые западные союзники передадут Украине.

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