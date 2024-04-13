Он отметил, что уже выделенных средств хватит на то, чтобы доучить пилотов, которые уже начали осваивать эти истребители.

Из-за нехватки выделения финансирования для помощи Украине, некоторые программы могут оказаться под угрозой закрытия с 2025 года.

Об этом сказал в разговоре с Голосом Америки генерал Дэн Гокансон, глава Бюро Национальной гвардии. "С 1993 года Калифорнийская национальная гвардия сотрудничала с Украиной, и ежегодно они проводили с десяток обменов", - рассказал он о начале работы Государственной программы партнерства (SPP).

По словам Гокансона, военные ВСУ зарекомендовали себя как компетентные и патриотические специалисты, поэтому когда различные обозреватели предсказывали падение Киева "за три дня", генерал предупреждал, чтобы они не делали "поспешных выводов". Он был уверен, что украинские военные, которых тренировали он и его коллеги, и у которых учились и сами, не сдадутся без боя.

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Гокансон отметил, что в рамках этой программы сотрудничество в Украине продолжалось до самого начала вторжения в 2022 году, а затем переместилось на другие локации.

"В то время мы вывели наши силы и возобновили учения в Германии... И мы планируем продолжать это делать без ограничений во времени, как и до войны", - сказал генерал.

Но, по его словам, готовность армии - это одно дело, финансовые ресурсы - совсем другое.

Например, в случае с подготовкой украинских пилотов на истребителях F-16 ресурсов хватает, чтобы подготовить тех, которые уже проходят обучение, но если программу нужно будет продолжить и расширить, то для этого потребуются дополнительные ресурсы - деньги, инструкторы и самолеты.

Но, как отметил Гокансон пока есть все, что нужно, чтобы завершить программу учений до конца этого года.

Генерал также отметил, что обучение украинских военных в Европе по программе EUCOM, которую частично финансируют США, также может оказаться под вопросом, если Конгресс не примет дополнительный пакет помощи Украине на сумму более $60 млрд.

Он добавил, что видит "большую добавленную стоимость" в обучении украинских военных, и считает, что пользу от этого получают и американцы.

F-16 для Украины

Издание Politico писало, что Запад опоздал с передачей самолетов F-16 Украине, ведь РФ уже имеет средства борьбы с ними.

Украина ждет обещанные от западных партнеров многоцелевые истребители F-16. Представитель Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш объяснил, чем эти самолеты помогут защитникам Украины на фронте.

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