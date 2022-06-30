Противокорабельные ракеты Exocet MM40 Block 3 могут стать уже третьим ракетным средством береговой обороны Украины.

Береговая оборона Украины достаточно неожиданно может пополниться еще одним средством уничтожения российских кораблей. Министр обороны Франции Себастьян Лекорню заявил, что изучается возможность передачи Вооруженным Силам Украины противокорабельных ракет Exocet.

Exocet – это основные противокорабельные ракеты Франции, существующие в морской и воздушной версии, также производитель ракет – компания MBDA предлагает комплекс наземного базирования Exocet Mobile Coastal.

Возможности и особенности Exocet

Exocet был создан в 70-х годах, что делает его довольно давней противокорабельной ракетой, принятой на вооружение на два года раньше американского Harpoon. Первая версия известна, как Exocet MM38 и имела абсолютно стандартный для того времени алгоритм полета – ракета летела по прямой, держась на курсе инерциальной системой, а на конечном участке ракета включала радиолокационную систему наведения для того, чтобы навестись на корабль.

Достаточно экзотическим в то время был выбор двигателя - твердотопливный, в отличие от уже отработанных тогда жидкотопливного и малогабаритных турбореактивных двигателей. Но это обусловило достаточно малую дальность полета ракеты, в первой версии она составляла всего до 42 км. При этом вес боевой части составлял 165 кг. Последней хватало для выведения из строя кораблей класса эсминец.

Также была разработана и воздушная версия Exocet - AM39, которая имела увеличенную до 50-70 км дальность, потому что стартовала уже на определенной высоте и имела не нулевую начальную скорость.

Следующая версия ракеты Exocet MM40 появилась уже в 80-х годах и пережила три модернизации Block 1, Block 2 и новейшую версию Block 3. На первом этапе была увеличена дальность до 70 км и обновлена ​​радиолокационная головка самонаведения, на втором - в систему наведения добавили GPS, что позволило закладывать в ракету маршрут для атаки, а не просто лететь по прямой.

В 2000-х годах была разработана Exocet MM40 Block 3, являющаяся самой современной версией. В нем твердотопливный двигатель был заменен на классический турбореактивный, что позволило поднять дальность на уровень около 200 км. Путем модернизации системы наведения стало возможно атаковать и наземные цели. Первые поставки для ВМС Франции Exocet MM40 Block 3 состоялись в конце 2000-х годов.

Эта версия ракеты остается основной для Франции, а также для компании MBDA. Последняя продвигает на рынке и ракетный береговой противокорабельный комплекс Exocet Mobile Coastal. Но пока клиентов для него так и не нашли.

В общем, Exocet Mobile Coastal построен по классической схеме и мало чем отличается от любых других, в том числе и от украинского "Нептуна" и американского Harpoon Coastal Defense System.

Exocet против "Нептуна" и Harpoon

В настоящее время ракетная береговая оборона Украины состоит из двух комплексов "Нептуна" и Harpoon, оба уже записали на свой счет российские корабли, при этом превзойти достижение украинского комплекса американский уже не сможет. На Черном море у РФ больше нет ракетных крейсеров.

Но у Exocet есть свой отдельный счет уничтоженных кораблей из-за того, что она является одной из самых распространенных противокорабельных ракет в мире – более 30 стран операторов (еще шесть сняли ракету с вооружения). В частности, эта ракета активно использовалась Аргентиной во время Фолклендской войны в 1982 году.

Ударами из нее был потоплен эсминец HMS Sheffield и мобилизованный на нужды ВМС Великобритании контейнеровоз Atlantic Conveyor, оба пуском Exocet с самолетов. А также был поражен эсминец HMS Glamorgan, который вообще был подбит с импровизированной наземной установки, которую аргентинские военные собрали с пусковой снятой со своего эсминца и того, что нашли на острове.

Exocet иракским самолетом во время ирано-иракской войны был поражен фрегат ВМС США USS Stark. Корабль не затонул, хотя 37 американских моряков были убиты, еще 21 ранены.

Что касается количества береговых ракетных комплексов, которые уже сейчас есть в Украине, то, кроме одной экспериментальной батареи "Нептуна", согласно заявлениям Пентагона, есть еще две батареи Harpoon, к которым в ближайшее время могут присоединиться еще две.

В то же время, "Нептун" имеет дальность до 280 км, а Harpoon, в зависимости от версии, 125-140 км. Появление Exocet MM40 Block 3 с дальностью до 200 км, конечно, усилит рубежи противокорабельной обороны Украины. Но не решит вопрос с обстрелами Украины с надводных кораблей РФ крылатыми ракетами "Калибр", дальность которых составляет до 1500 км, а тем более с подлодок.

Противокарабельная ракета Exocet - характеристики