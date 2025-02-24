В случае распада России, это не станет "трагедией" для каждого россиянина, считает Дикий.

Россияне осознали, что совершили ошибку, напав на Украину, уже довольно давно. Такое мнение в эфире "Radio NV" высказал военный эксперт Евгений Дикий, комментируя слова главы ГУР Кирилла Буданова о том, что это произошло на третью годовщину полномасштабного вторжения.

"Но для нас это не является хорошей новостью. Это не тот вариант, когда они осознали ошибку и хотят ее исправить. У них другое видение. Сделали бешеную ошибку, вляпались по самые уши. Но если уж вляпались, то единственный вариант - любой ценой победить. Иначе результат этой ошибки будет абсолютно фатальным", - сказал Дикий.

Он добавил, такая логика для российского руководства вполне логична. Поскольку для Путина признание, что вторжение в Украину было ошибкой - равно самоубийству. Зато для рядовых россиян никаких фатальных последствий от этого не было бы.

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"Поняв, что вляпались, но гонят своих людей до конца. И этот конец будет для него или победный, или как для Гитлера. А вот для рядовых россиян это совсем не так. Пропаганда смогла их убедить, что да, вляпались. Очень не рассчитали силы. Но не дай бог сейчас проиграть, то Россия сейчас распадется. Но, во-первых, не факт, что распадется. А во-вторых, они это подают как то, что распад России будет трагедией для каждого россиянина. Что совсем не так", - добавил Дикий.

Третья годовщина полномасштабного вторжения россиян

Накануне глава ГУР Кирилл Буданов заявил, что на третью годовщину полномасштабного вторжения и на 11 год войны руководство РФ осознало, какую страшную ошибку оно сделало в 2022 году. Он также добавил, что причиной ошибки стал провал российских спецслужб.

Также он отметил, что "верит" в окончание войны в 2025 году. По его словам, россиянам нужна передышка, чтобы нарастить свои силы. Еще одна причина - большая цена, которую РФ платит за эту войну.

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