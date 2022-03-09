Президент призвал немедленно закрыть небо и остановить убийства.

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал авиаудар по роддому в Мариуполе.

Об этом он написал в Telegram.

"Мариуполь. Прямой удар русских войск по роддому. Люди под завалами. Дети под завалами. Это зверство!", - отметил президент.

Зеленский спросил, сколько еще мир будет соучастником, игнорируя террор?

"Немедленно закройте небо! Немедленно остановите убийства! У вас есть сила. Но, похоже, теряете человечность", - сказал он.

Напомним, 9 марта российские оккупанты нанесли авиаудар по роддому в Мариуполе, в также по детской больницы. Здания полностью разрушены. Есть много пострадавших и погибших.

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