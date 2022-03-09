Владимир Зеленский / president.gov.ua
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал авиаудар по роддому в Мариуполе.
Об этом он написал в Telegram.
"Мариуполь. Прямой удар русских войск по роддому. Люди под завалами. Дети под завалами. Это зверство!", - отметил президент.
Зеленский спросил, сколько еще мир будет соучастником, игнорируя террор?
"Немедленно закройте небо! Немедленно остановите убийства! У вас есть сила. Но, похоже, теряете человечность", - сказал он.
Напомним, 9 марта российские оккупанты нанесли авиаудар по роддому в Мариуполе, в также по детской больницы. Здания полностью разрушены. Есть много пострадавших и погибших.