Важным элементом борьбы с Россией являются удары по критической транспортной инфраструктуре противника, говорит Грабский.

Нанесение ударов по объектам критической и энергетической инфраструктуры является чрезвычайно важным элементом борьбы с российской агрессией. Об этом заявил военный эксперт, участник миротворческих миссий, полковник запаса ВСУ Сергей Грабский.

"Украина должна наносить удары по объектам критической и энергетической инфраструктуры России, сосредоточиться на этой задаче. Именно россияне нас этому научили, никто другой. Мы наносим ответный удар, это так называемый бумеранг. Потому что можно пытаться разрушить тот или иной цех, но в сегодняшние времена, когда производство очень рассредоточено и может быть перенесено на другие направления, мощности, более целесообразным выглядит попытка уничтожить именно энергетические объекты", – сказал он в эфире телеканала "Эспрессо".

Полковник запаса подчеркнул, что без электроэнергии заводы РФ не будут работать. Кроме того, важным элементом борьбы с Россией являются удары по критической транспортной инфраструктуре противника. Основа российской логистики – это железная дорога.

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"Их плотность не такая высокая как в Украине. Противник некоторое время пытался наносить удары по железной дороге, но впоследствии прекратил, потому что это безумие. Но в случае с Россией это работает достаточно эффективно", – отметил Грабский.

По мнению военного эксперта, перенос войны на территорию России соответствует основной задаче вооруженной борьбы Украины по освобождению территорий и остановке российских оккупационных войск.

Удары по российским объектам: последние новости

В ночь на 25 декабря в российском городе Туапсе (Краснодарский край) бушевал масштабный пожар в районе нефтеперерабатывающего завода "Роснефти". Сообщалось о прилете беспилотника.

Впоследствии источники УНИАН рассказали, что "бавовна" на заводе в Туапсе – результат атаки беспилотников СБУ. Отмечалось, что в результате операции повреждениям подверглась установка первичной обработки нефтепродуктов, а именно – вакуумная и атмосферная колонны.

Примечательно, что всего несколькими днями ранее "бавовна" пожаловала на нефтяной терминал в Усть-Луге Ленинградской области РФ. Источник УНИАН уточнил, что на том объекте перерабатывали топливо, которое, в частности, поставляется и для войск РФ.

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