При этом он отметил, что немедленной реакцией Британии на эту атаку было оказание гуманитарной помощи.

Россияне достигнут "нового дна", если станет понятно, что за подрыв Каховской дамбы несет ответственность Кремль.

Об этом сказал британский премьер Риши Сунак, сообщает Sky News. Он уточнил, что разведка еще не сделала вывода о том, причастен ли президент РФ Владимир Путин к подрыву Каховской ГЭС.

"Если это сделано намеренно, то, по моему мнению, это будет самая крупная атака на гражданскую инфраструктуру в Украине с начала войны, и это покажет новое дно, которое мы увидим от российской войны", – сказал он.

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"Атаки на инфраструктуру ужасны и ошибочны. Мы уже видели такие случаи в этой войне, но пока рано делать окончательные выводы", - указал Сунак.

При этом он отметил, что немедленной реакцией Британии на эту атаку было оказание гуманитарной помощи.

"Мы уже выделили финансирование в поддержку ООН и Красного Креста для реагирования на подобные ситуации", – сказал он. "И сейчас они имеют возможность направить их на гуманитарную помощь и эвакуацию в этом регионе" - пояснил Сунак.

Подрыв Каховской ГЭС

Российские оккупанты разрушили Каховскую ГЭС в ночь на 6 июня. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что это является спланированным терактом со стороны россиян.

А верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что война РФ против Украины, после подрыва плотины Каховской ГЭС, достигла нового уровня.

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