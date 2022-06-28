Грузовики предоставлены для поддержки медицинских, инженерных и материально-технических подразделений ВСУ.

Европейский Союз начинает передачу Украине более 90 грузовиков повышенной проходимости для поддержки Вооруженных сил.

Об этом сообщает Представительство Европейского Союза в Украине.

"Логистическое оборудование является частью более широкого мероприятия помощи на сумму 31 миллион евро, принятого 2 декабря на поддержку Украины. ЕС начал поставки вооруженным силам Украины более 90 грузовиков повышенной проходимости в пределах Европейского фонда мира. Грузовики предоставлены для поддержки медицинских, инженерных и материально-технических подразделений ВСУ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что этот шаг повысит общую устойчивость Украины и поможет укрепить способность ее Вооруженных сил.

"Он включает предоставление медицинского оборудования (в частности полевого госпиталя), инженерного оборудования (включая инструментами разминирования), предметы для подразделений материально-технического обеспечения (в частности грузовики и другие средства) и оборудования для повышения возможностей киберзащиты", - добавили в представительстве.

Реализация мероприятия помощи началась ранее в этом году по оказанию помощи украинским медицинским и инженерным подразделениям.

Ранее стало известно, что Франция отправит в Украину бронетранспортеры.

Вас также могут заинтересовать новости: