Президент Турции должен озвучить Путину ультиматум, полагает эксперт.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отправится в РФ к российскому диктатору Владимиру Путину, чтобы поставить ультиматум насчет ситуации в Черном море.

Нефтегазовый аналитик Михаил Крутихин полагает, что у турецкого лидера "есть очень серьезное задание, которое он должен выполнить". Таким мнением эксперт поделился в эфире программы "Утро февраля".

"Ну, не только Турцию, а очень многие страны беспокоит то, что происходит в бассейне Черного моря. Потому что, когда мы видим, что противостояние Украины и России там дошло до такого - и не просто там зерновая сделка отменилась, а уже просто идут угрозы судоходству, заходу в порты, украинские порты под ударом России. Российские порты, которым тоже стала угрожать Украина в ответ, Новороссийску, например", - отметил он.

По словам Крутихина, глава турецкого государства должен передать главарю РФ, что это надо прекращать.

"И у Эрдогана послание - надо с этим завязывать… Почему? Во-первых, через тот же самый Новороссийск на экспорт идет нефть, которую в Казахстане добывают китайские компании, итальянские, американские компании, европейцы. Это не только казахстанская нефть идеть по трубе…, а потом экспортируется через Новороссийск", - подчеркнул аналитик.

Эксперт добавил, что если будет затруднено танкерное сообщение в Черном море, то это будет гораздо серьезнее, чем какая-то зерновая сделка.

"И вот я думаю нажим, который, скорее всего делегировали полномочия Эрдогану все, - от китайцев до Запада, с тем, чтобы поставить Путину ультиматум: "Завязывайте вообще с этим, Черное море не только вам принадлежит, и здесь вообще-то есть интересы очень серьезных игроков, а не только вот ваших крейсера "Москва" покойного или еще кого-то", - полагает он.

Что сообщалось о будущей встрече Эрдогана и Путина

Реджеп Эрдоган в июле в Турции встречался с украинским лидером Владимиром Зеленским и говорил, что настаивает на продлении срока действия зерновой сделки, в которой прописаны механизмы экспорты украинского зерна через порты Черного моря во время полномасштабной войны с РФ. Кроме того, президент Турции говорил, что ожидает в августе приезда Владимира Путина.

Позже Россия сорвала продление зернового коридора и совершила ряд мощных ударов по украинской портовой инфраструктуре. Потом турецкие СМИ писали, что Эрдоган может посетить РФ и встретиться с лидером россиян.

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