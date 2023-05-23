Легион "Свобода России" и Российский добровольческий корпус во вторник заявили о продлении "освобождения" Белгородской области РФ. Следственный комитет РФ наконец определился с уголовным делом по факту событий на Белгородщине, а в Кремле выражают обеспокоенность. Все это свидетельствует о том, что Российская Федерация полностью информационно провалила этот кейс.

С информационной точки зрения, Россия оказалась крайне уязвимой к подобным акциям

Почти полсуток в РФ фактически ничего не комментировали не только на уровне официальных органов власти, но и на местном уровне. Местные власти, скорее всего, получили команду "сверху" ничего не комментировать, поскольку никто не знал, как это делать. По словам Пескова, даже Путина о ситуации проинформировали 22 мая около 16 часов по киевскому времени. То есть, скорее всего, они просто не знали, что и как делать, как вообще к этому относиться, какой должна была быть реакция. Это также было заметно на уровне всех их пропагандистов. Они, что для них очень нехарактерно, начинали свои программы с того, что, мол, мы не знаем, что там точно происходит, но происходит что-то плохое.

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Таким образом, с информационной точки зрения, Россия оказалась крайне уязвимой к подобным акциям.

Дело в том, что надо было реагировать оперативно, а они этого не умеют, этому не обучены. Темники быстро не работают. Да и многие из тех, кто принимает решения на местах, вообще боятся, ведь все надо согласовать с высшим руководством, что очень затягивает реагирование. Именно поэтому только по состоянию на сегодняшнее утро в России примерно выстроили схему, как реагировать на ситуацию, как это комментировать и чем это должно закончиться (прежде всего, в информационном поле).

Однако на широкую общественность россиян это подействует значительно в меньшей степени, чем на жителей непосредственно Белгородской области

Теперь они делают формальные вещи, которые должны делать. В частности, что касается уголовного дела. Какую они могут открыть? Только терроризм. Ведь войны, как таковой, в России нет, поэтому они не могут рассказывать о нарушении правил войны и остается только терроризм. Плюс, эта тема в некоторой степени подходит к нарративам, в которых они живут еще с середины 90-х, когда их постоянно кошмарили террористическими операциями. Поэтому здесь есть определенная внутренняя логика, которой они придерживались.

Однако на широкую общественность россиян это подействует значительно в меньшей степени, чем на жителей непосредственно Белгородской области. Для решения местных проблем из Москвы, скорее всего, делегируют какого-нибудь куратора, спустят определенный "десант", чтобы погасить недовольство. Начнутся какие-то рейды по бомбоубежищам и так далее. Но ожидать, что, например, губернатор будет наказан за не подготовку к таким ситуациям, не стоит. Если его сейчас посадить, то это будет означать – расписаться в том, что действительно раздерибанили все средства, которые на те бомбоубежища и укрепления выделялись. Поэтому, наоборот, выделят еще больше денег, прикрываясь рассказами о том, что объективно не могли закрыть всю огромную границу с Украиной теми средствами, что у них были. Простыми словами, продолжат дальше дерибанить, стягивать какие-то дополнительные силы в область, будут рассказывать о том, что им нужна стена на границе... но нового ничего не сделают, а эти заявления будут направлены исключительно на внутреннего потребителя.

Что касается реакции на это на международном уровне, эффекта действия России иметь не будут

Интересно также, что они уже потеряли время собрать заседание Совбеза ООН. Однако, думаю, на международный уровень они все равно как-то выйдут и будут бить на тему терроризма. Мол, мы уже давно боремся с терроризмом, а Украина именно терроризмом занимается. Думаю, именно эту тему Россия будет качать. По крайней мере для внутреннего потребителя это будет дополнительная аргументация, зачем вообще начали войну. Хотя логики здесь никакой нет, но для русских подойдет.

Однако, если они начнут эту тему раскручивать на международном уровне, в любом случае право голоса будет и у Украины. И уверен, что на той же площадке ООН господин Кислица сразу наведет всем фамилии и фото россиян, ведущих борьбу в Белгородской области.

Что касается реакции на это на международном уровне, эффекта действия России иметь не будут. В этом смысле показательно то, что никто из наших международных партнеров не выступил с какими-то критическими замечаниями. То есть для Украины это не будет иметь никаких негативных последствий. Позиция, которую мы сейчас заняли в этой истории, хотя и стебная, но аргументированная. Публично мы этот поединок выиграли с разгромным счетом.

Однако РФ попытается эту тему покачать. Ведь не делать ничего - это вообще катастрофа.

Игорь Рейтерович, кандидат политических наук, политолог