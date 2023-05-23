Бойцы отметили, что миф о "защищенной и сильной" России в очередной раз разрушен.

Легион "Свобода России" и Русский добровольческий корпус заявили о продлении "освобождения" Белгородской области РФ.

Как отмечается в заявлении легиона, операция на территории России продолжается. Есть немалые успехи. Оккупанты в панике.

"Легион и РДК продолжают освобождать Белгородскую область! Армия РФ ничего не смогла противопоставить группе патриотов-добровольцев, которые взяли в руки оружие и не побоялись в открытую пойти против режима Москвы за свободное будущее России", - говорится в заявлении.

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Бойцы отметили, что им удалось в очередной раз разрушить миф о том, что россияне в безопасности, а РФ сильна. Все это оказалось иллюзией, навязанной властью.

"Резервов в РФ для реагирования на военные кризисы нет - все военнослужащие мертвы, ранены или в Украине. РФ абсолютно не защищена. В Белгородской области паника, частично идет организованная эвакуация, но преимущественно происходит стихийное бегство", - говорится в сообщении.

Операция под Белгородом

Вчера вооруженные отряды российских граждан-противников путинского режима атаковали пограничный пункт "Грайворон" на границе Сумской и Белгородской областей. Им удалось продвинуться вглубь российской территории и подойти к райцентру Грайворон, по пути заняв небольшие деревни.

Паника и тревога в регионе продолжается и сегодня. Стало известно, что российская граница в Белгородской области продолжают атаковать повстанцы.

Между тем губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщает, что в этом районе продолжается "зачистка территории" силами военных.

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