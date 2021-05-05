На сегодня установлено более 250 случаев пыток военнослужащих и гражданских в "тюрьме ДНР", которая расположена в здании Управления СБУ.

Двум участникам незаконных вооруженных формирований сообщено о подозрении в пытках украинских военных.

Об этом сообщили в пресс-службе Офиса генерального прокурора. Им инкриминируют жестокое обращение с военнопленными и нарушение законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

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"Один из подозреваемых с апреля по декабрь 2014 года, будучи охранником в одной из "тюрем" оккупационной администрации РФ в Донецкой области, обустроенной в захваченном здании Управления СБУ, жестоко обращался с военнослужащими одного из батальонов территориальной обороны. С целью деморализации украинских воинов он регулярно пытал их, нанося многочисленные удары руками и резиновой дубинкой по разным частям тела", - говорится в сообщении.

По данным следствия, другой подозреваемый с апреля 2014 года по февраль 2016 года, охранник той же "тюрьмы", унижал военнослужащих батальона территориальной обороны, оскорбляя, запугивая их и угрожая жизни.

В Офисе генпрокурора информируют, что на сегодня установлено более 250 случаев пыток военнослужащих и гражданских в этой "тюрьме ДНР".

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Автор: Светлана Закелова