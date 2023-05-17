По данным Генштаба, по состоянию на утро 17 мая общие боевые потери россиян с начала вторжения в Украину пересекли черту в 200 тысяч человек. Такое количество погибших граждан Российской Федерации, в условиях, что она так ничего и не достигла из объявленных целей, для любого нормального государства является триггером к тому, что необходимо остановиться. Но Российская Федерация нормальной не является.

Поэтому на главу такого государства и на его ближайшее окружение, конечно, это не произведет никакого впечатления. По крайней мере, в публичной плоскости. Путин просто не считается с жизнью своих подчиненных. Жизнь людей - это вообще самое дешевое, что есть у Российской Федерации. Поэтому 200 тысяч плюс, 200 тысяч минус – ничего страшного. Можно еще усилить скрытую мобилизацию, набрать больше зэков "бабы еще нарожают"...

Если послушать данные наших партнеров, разведчиков, аналитиков, которые учитывают так называемые санитарные потери, то потерь РФ в Украине значительно больше. И, конечно, люди, которые живут в России не могут не видеть, сколько новых могил на кладбищах. Но они молчат.

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Также они не могут не видеть косвенные доказательства потерь – безумное количество раненых. Среди последних, кстати, много с диагнозом "гангрена", что свидетельствует о том, что им вовремя не обработали раны. То есть, ранение могло быть относительно легкое, но произошло заражение и, например, потеря конечности, а то и смертельный случай. Для тех, кто собирается принять участие в так называемой СВО, это должно быть неким предупреждением, что никто особо не будет их спасать.

Стоит заметить, что такие новости - уже о сотнях тысяч потерь - будут обсуждаться на российских пропагандистских площадках как пропаганда со стороны Украины. Мол, все это неправда и так далее – к этому будут апеллировать. И будут называть официальные или полуофициальные данные по потерям, которые они там обсуждают, значительно меньше.

Однако нельзя сказать, что такие огромные потери вовсе ни на что не влияют. Все же, определенные изменения там происходят.

Да, всегда можно прикрыться тем, что это "ложь" и "враждебная пропаганда". Но, например, для военных цифра в 200 тысяч погибших будет иметь значение. Прежде всего - это беспокойство и страх. Увеличение страха, увеличение количества уклонистов, увеличение количества самострелов, чтобы только не попадать на фронт в Украину. Ведь одно дело - сидеть дома на диване, пить пиво и говорить: "Путин – молодец, война в Украине – это то, что надо", а другое дело, когда ты будешь сидеть в окопе – совсем другое восприятие реальности.

Также такие колоссальные потери будут обсуждать элитарные группы. Они будут на это обращать внимание, но вряд ли это станет каким-то серьезным триггером, побуждением к каким-то действиям прямо сейчас.

Но постепенно, например, увеличение потерь россиян в совокупности с успешным наступлением Украины, может стать настоящим коктейлем "Молотова" для России, потому что везде будет формировать страх. Мы уже имеем постепенное продвижение, получили новое оружие, работаем по складам БК и так далее. И, если посмотреть российские паблики, то в приграничных с Украиной регионах РФ уже все дрожат. Но, чтобы охват был больше, надо для них рисовать более широкую картину. Тогда это будет иметь больший эффект.

Игорь Петренко, политолог, эксперт Аналитического центра "Объединенная Украина"