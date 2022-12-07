Пострадала якобы только куртка предателя.

Российские оккупанты подтвердили, что в Мелитополе совершили покушение на "заместителя председателя военно-гражданской администрации" города Николая Волыка. Взрывное устройство сработало у подъезда коллаборанта.

Российский Телеграм-канал "База" со ссылкой на данные следствия сообщает, что взрывчатку установили на электроопоре уличного освещения на высоте около 1 метра. Устройство якобы "начинили поражающими элементами". Сама опора находилась в 8 метрах от подъезда.

"По версии следствия, СВУ было приведено в действие дистанционным путем - в 50 метрах от места взрыва было обнаружено два окурка от сигарет с фильтром. Мощность взрыва составила примерно 2500 грамм в тротиловом эквиваленте", - пишет канал.

К сожалению, коллаборант выжил. По данным канала, Волык не пострадал - повреждения получила только его куртка.

Покушение на коллаборанта Волыка: что известно

Утром 6 декабря во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области прогремела серия взрывов. Один из взрывов произошел в микрорайоне "Дробы" возле подъезда жилого дома и гаражей.

Местное СМИ сообщало, что "поджарился" коллаборант Николай Волыка. Впрочем, подтверждения ликвидации захватчика не было.

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